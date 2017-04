Svensk politi jakter denne mannen

Svensk politi ber om å hjelp til å finne denne mannen etter lastebilangrepet i Stockholm sentrum.

Bildet ble vist frem på en pressekonferanse som politiet holdt fredag kveld.

Politiet presiserer at han ikke er mistenkt, men at de ønsker å komme i kontakt med ham. Vedkommende er fanget opp av overvåkningskameraer.

Ingen andre personer er etterlyst i forbindelse med hendelsen. Ifølge politiet er det heller ingen pågrepne.

Like etter angrepet ble det meldt at en person var pågrepet og opplysningene ble bekreftet av statsminister Stefan Löfven. Klokken 16:36 meldte imidlertid politiet at ingen er pågrepet i forbindelse med hendelsen.