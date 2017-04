Stockholm tingrett: Skal undersøke om terrorsiktede Rakhmat Akilov er tilregnelig

Stockholm tingrett besluttet i tirsdagens fengslingsmøte at terrorsiktede Rakhmat Akilov varetektsfengsles. Advokaten hans bekrefter samtidig at Akilov har tilstått at han sto bak terrorangrepet.

Rakhmat Akilov ankom Stockholm tingrett rundt ti over ti. Han dekket ifølge Aftonbladets reporter i retten ansiktet med en grønn trøye da han ankom retten, og satt med ryggen vendt mot publikum.

På oppfordring fra dommeren tok Akilov av trøyen som skjulte ansiktet.

Hans advokat, Johan Eriksson, sa da fengslingsmøtet startet at Akilov tilstår at han sto bak terrorangrepet i Stockholm fredag ettermiddag. Det har blitt meldt fra flere kilder tidligere at han har tilstått i avhør, men det er ikke før nå bekreftet offisielt.

Skal varetektsfengsles



Tingretten har besluttet at det skal utredes om Akilov er mentalt tilregnelig. Tiltalen skal være klar innen senest 11. mai, anslår etten.

Retten avgjorde rundt halv tolv tirsdag at Akilov skal varetektsfengsles, og understreker at det er risikabelt å løslate ham, blant annet knyttet til bevisforspillelse og at han vil forsøke å flykte.

Svenske medier har tidligere omtalt at Akilov har ønsket å ha en sunnimuslimsk forsvarer. Det ønsket ble avvist av retten.

Fortsetter utredning

Aktor Hans Ihrmann vil ikke kommentere mistankene mot den andre personen som er pågrepet, eller andre detaljer om terrorangrepet.

Han møtte pressen etter fengslingsmøtet.

– Det er klart at det er en viktig omstendighet, men etterforskningen er ikke klare på dette, sier han om tilståelsen til Akilov.

– Så lenge etterforskningen pågår, kan vi ikke kommentere motivet. Jeg har all respekt for at det finnes et informasjonsbehov, men mitt ansvar er å respektere etterforskningen, sier han.

– Vi har en god relasjon

Akilovs adokvat Eriksson ville etter fengslingsmøtet ikke kommentere hva som ble sagt under fengslingsmøtet.

– Alle hørte at han har tilstått og godtar at han varetektsfengsles, sier han til reportere, ifølge Aftonbladet.

Han ble spurt om hvordan forholdet hans er til den terrorsiktede usbekeren.

– Vår relasjon er god, svarte Eriksson.

Samtidig stilte han seg kritisk til de mange lekkasjene fra svensk politi om den pågående etterforskningen.

Enormt sikkerhetsoppbud



Fengslingsmøtet startet rundt klokken ti, og foregår i sikkerhetssalen i Stockholm tingrett. Denne salen ligger en etasje under bakkenivå. En russisk tolk er til stede under fengslingsmøtet.

Flere svenske medier har i morgentimene meldt om et stort sikkerhetsoppbud. Hele gaten er sperret av, og bombehunder gjennomsøkte tingretten rundt en time før fenglingsmøtet startet, ifølge Aftonbladet. Avisen melder videre at det er et stort politioppbud utenfor lokalet.

Rikspolitisjef Dan Eliasson hevder de har flere typer bevis som peker mot at Akilov er mannen bak angrepet, blant annet tekniske bevis, bilder og hans egen forklaring.

Eliasson uttalte på en pressekonferanse mandag at de nå gransker nettverket til Akilov. En annen person skal være pågrepet, mistenkt for terrordrap, men med lavere mistankegrad enn den rettet mot usbekeren. Politiet ville mandag ikke gi ytterligere opplysninger om den andre pågripelsen.

Flere aviser har meldt at Akilov har tilstått i avhør at han står bak terrorangrepet.

STORT OPPBUD: Gaten der Stockholm tingrett ligger er sperret av under fengslingsmøtet. Foto: Aftonbladet/IBL bildbyrå

Avslag på asylsøknaden



Søndag gjorde politiet det kjent at det er Akilov som er siktet etter angrepet i Stockholm fredag ettermiddag. Han skal ha fått avslag på asylsøknaden sin i 2014. I søknaden oppga 39-åringen at han ble arrestert og fengslet etter en demonstrasjon.

I tillegg skal han ha hevdet at usbekiske myndigheter anklaget ham for å være terrorist, skrev Aftonbladet mandag.

Fire personer ble drept i angrepet. To av ofrene er identifisert, den ene er britiske Chris Bevington (41) og den andre belgiske Maïlys Dereymaeker (31). I tillegg ble en svensk jente på elleve år og en svensk kvinne fra Uddevalla drept. To personer er kritisk skadet, og ytterligere syv personer er fortsatt på sykehus.