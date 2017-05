Stockholm-terrroren: Skjerper vaktholdet rundt siktede Akilov

Rakhmat Akilovs tid i fengsel har vært preget av en rekke hendelser. Sist helg skal kontrollen ha blitt skjerpet ytterligere.

Det er en drøy måned siden usbekiske Rakhmat Akilov (39) ble pågrepet, mistenkt for å stå bak lastebilangrepet i Stockholm sentrum der fem mennesker ble drept.

Siden da har han sittet innesperret i Kronoberg-fengselet i den svenske hovedstaden. Nå skal kriminalomsorgen ha besluttet å skjerpe kontrollen med den mistenkte terroristen, både når døren til cellen hans åpnes, og når han beveger seg utenfor rommet sitt.

«Aggressive tendenser»



Det betyr at han til enhver tid skal håndteres av minst fire vakter, ifølge Aftonbladet. Minst én av disse skal være bevæpnet med teleskopbatong og pepperspray.

Dette skal ifølge den svenske avisen være fordi Akilov sist helg utviste det som omtales som «aggressive tendenser».

Kontrollen med den terrormistenkte usbekeren er allerede streng. Aktoratet har besluttet at Akilov skal være fullstendig isolert, og han får ikke ha kontakt med noen andre enn sin forsvarer og politiets avhørsledere. Samtidig blir han overvåket døgnet rundt for å forhindre at han tar sitt eget liv.

Flere hendelser



Tiden hans i fengsel har likevel vært preget av flere hendelser. Ifølge Aftonbladet ble han på et tidspunkt tatt med en spiss gjenstand han hadde lagd av en gaffel, og ble truet med å bare få fingermat å spise. Han skal også ha greid å bryte kommunikasjonsforbudet da han fikk kontakt med en medfange i en luftegård ved siden av sin egen, og kommuniserte på usbekisk med denne fangen.

I tillegg måtte det såkalte selvmordssikre teppet han hadde på cellen erstattes av et alminnelig teppe, fordi han gjemte seg under det og umuliggjorde den kontinuerlige overvåkningen.

Akilov har erkjent å stå bak terrorhandlingen i Stockholm sentrum. Han forlot lastebilen etter å ha meid ned en rekke mennesker, og rømte ut av Stockholm sentrum. Samme kveld ble han gjenkjent som mannen på overvåkningsbildene svenske myndigheter hadde delt ut, og pågrepet i forstaden Märsta utenfor Stockholm.

