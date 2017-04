Siktede etter Stockholm-terror får kjendisadvokat

Den 39 år gamle mannen som er siktet for fredagens terrorhandling i Stockholm har fått oppnevnt den svenske kjendisadvokaten Johan Eriksson som forsvarer.

Ifølge Expressen har den terrorsiktede fått oppnevnt den svenske kjendisadvokaten Johan Eriksson til sin advokat.

Den pågrepne er siktet for å ha drept fire mennesker, og skadet 15 da han kjørte inn i en folkemengde i Drottninggatan i Stockholm fredag.

–Jeg forsvarer ikke handlingen. Jeg forsvarer en person som på dette tidspunktet bare er siktet, sier kjendisadvokaten til Aftonbladet.

Eriksson sier til avisen at saken er spesiell, og at det er viktig at man forholder seg til saken på riktig måte.

– Det er viktig at man ikke blir dratt med, og håndterer denne prosessen feil. Men det er en selvfølge at denne saken blir spesiell. Interessen kommer til å være enorm, sier han til Aftonbladet.

Han understreker at han ikke forsvarer gjerningen ved å ta på seg oppdraget.

– Jeg har forsvart mange mennesker som har begått svært alvorlige lovbrudd, så dette handler ikke om at jeg forsvarer det som har skjedd. Den handler om å forsvare personen som er siktet for hendelsen, sier han til avisen.

Eriksson opplyser at han skal møte sin klient lørdag.

– Jeg vet at jeg skal treffe min klient, og det er det viktigste nå. Når det vil bli avhør har jeg på dette tidspunktet ingen kommentar om, sier advokaten til Aftonbladet lørdag ettermiddag.

Stjerneadvokat

Eriksson er deleier i firmaet Försvarsadvokaterna Stockholm som er gjenstand for dokumentarserien «Advokaterna», der han selv også opptrer.

Eriksson er en av Sveriges mest profilerte advokater. Ifølge Aftonbladet har han flere ganger blitt stemt frem av sine kolleger som den de helst ville valgt som sin forsvarer.

Advokat Eriksson har hatt flere store saker. I fjor forsvarte han friidrettstreneren Ulf Karlsson da han ble saksøkt av fotballspilleren Zlatan Ibrahimovic etter at han uttalte at spissen kan ha vært dopet under sin tid i Juventus.