Politikvinnen Emma: Slik pågrep vi Stockholm-terroristen

– Jeg tenkte «den her personen må jeg få kontroll på lynraskt, han skal ned på bakken».

Det forteller politikvinnen Emma (37) til svenske Aftonbladet om det som skjedde da hun og en kollega pågrep Rakhmat Akilov fredag kveld.

Det var patrulje 342610 med Emma og Alex fra Stockholm Nord som rykket ut da det kom melding om at det var sett en person i Märsta som lignet på den mistenkte terroristen, mannen som kjørte en lastebil i skyhøy fart inn i menneskemengden i Drottninggatan og drepte fire personer.

Emma og hennes kollega Alex begynte å jobbe klokken 19 denne fredagskvelden.

– Vi satt i kafeteriaen og ventet på et større møte om det som hadde skjedd, forteller Emma.

VG-spesial: Dette er terrorangrepet i Stockholm

Alarm fra Märsta

Mens de satt og ventet gikk det ut alarm på radioen.

– Det var en blant publikum som hadde sett en person som man mente å kjenne igjen fra bildet som pressen, altså dere, hadde publisert. Det var ved Circle K i Märsta, forteller Emma.

Hun og Alex satte seg i politibilen og begynte å kjøre mot Märsta.

– Vi pleier ikke å ta jobber i Märsta, men vi var ganske få på jobb så vi tenkte at vi kan ta det der. Det var egentlig ikke noe merkelig å dra ut og kontrollere en person. Det er noe vi gjør hver dag, forteller Emma.

Les også: Elleve år gamle Ebba er det yngste offeret i Stockholm

Da bilen kommer ut på E4, ringer Emma til den som hadde meldt fra til politiet.

– Han hadde ligget og krypkjørt etter den her personen i nesten en halvtime. Når jeg snakker med ham sier han at han ikke lenger våger å følge etter. Jeg sa at vi skulle kjøre forbi ham der han hadde parkert, og forsøke å lokalisere den her personen.

Les også: Reuters: Terrorsiktede Rakhmat Akilov (39) forsøkte å slutte seg til IS i Syria

– Jeg fikk ham ned på bakken

Emma sier til Aftonbladet at det føltes som et rutineoppdrag.

– Men jeg hadde i bakhodet at det kunne jo være den der terroristen, men de sendte jo bare en patrulje og det var jo vi, forteller hun.

En knapp kilometer etter at Emma og Alex hadde passert innringeren, som hadde parkert bilen sin, får de øye på en person som går ved siden av veien.

– Alex kjører opp på gangveien bak personen og mens bilen fortsatt ruller går jeg ut. Da snur han seg om og når han forstår at det er politiet, kvekker han til.

Kommentar: Terror-sporene går til Usbekistan

Emma kjenner umiddelbart igjen mannen fra bildet.

– Jeg fikk ham ned på bakken og fikk på ham håndjern. Vi forstår ganske raskt at det med stor sannsynlighet er rett person. Han begynner å rope noe på et fremmed språk, forteller hun.

Den mistenkte terroristen rakk aldri å reagere.

– Han skjønte aldri hva som hendte. Vi fikk ham ned på bakken såpass fort.

Etterpå varslet de kollegene på radioen. De er fortsatt på stedet når Rakhmat Akilov blir visitert.

– På det tidspunktet visste vi jo ikke om han var bevæpnet. Om han kanskje hadde en bombevest eller et bombebelte, sier Emma.

Les også: Hevdet han ble forfulgt i hjemlandet som terrorist – søkte om beskyttelse i Sverige



– Hva faen skjedde?

Etter 10 minutter ankommer den nasjonale innsatsstyrken og flere patruljer. Emma beskriver det som «et perlebånd av blålys.»

– De sperrer så av området og den nasjonale innsatsstyrken ville gå gjennom tingene hans, men det hadde jo vi gjort allerede, forteller hun.

Emma er fornøyd med innsatsen og veldig imponert av mannen som ringte og meldte fra og siden kjørte sakte etter den mistenkte personen.

– Det var skjønt å pågripe ham, for allmennhetens og politiets, ja egentlig alles, skyld. Men den store helten er mannen som kjørte etter og meldte fra. Han burde få en medalje. Så utrolig modig gjort, sier Emma.

Hun og Alex fortsatte å jobbe som vanlig den natten og de var ute på forskjellige oppdrag.

– Det var først senere på lørdagen vi tenkte «hva faen skjedde?»

Terrorofferets lillebror: – Hun var den beste