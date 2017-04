Politikilder: Kobling mellom to pågrepne etter Stockholm-terror

STOCKHOLM/OSLO (VG) To menn ble fredag kveld pågrepet på to ulike steder i Stockholm. Politikilder og naboer hevder det er en forbindelse mellom de to.

– I denne leiligheten bor det mennesker som kjenner den mistenkte, sier en nabo av den andre personen som ble pågrepet til Aftonbladet.

Politikilder sier også til SVT at det er koblinger mellom de to.

Det vil derimot ikke pressetalskvinne Towe Hägg ved Stockholms-politiet offisielt bekrefte til Aftonbladet.

– Det er veldig mange rykter i andre aviser og sider, men vi kommenterer ikke hva vi gjør og hvordan vi arbeider nå. Det kan ødelegge for etterforskningen, sier Hägg.

– Pågrepet for terrorhandling

Den første av de to pågripelsene skjedde like etter klokken 20.00 i Märsta, ikke langt fra flyplassen Arlanda, nord for Stockholm. Der ble det som skal være en 39-år gammel firebarnsfar fra Usbekistan, med IS-sympatier, pågrepet etter at han skal ha oppført seg mistenkelig.

På en pressekonferanse fredag kveld bekreftet politiet at denne mannen ligner på mannen de tidligere på dagen hadde frigitt overvåkningsbilder av. De kunne likevel ikke slå klart fast at det var samme mann, ei heller at mannen på overvåkningsbildene var sjåføren av lastebilen som i høy fart suste gjennom gågata Drottninggatan.

Igjen lå fire døde og 15 skadde personer.

Det eneste sikre politiet fredag kveld kunne si om mannen på bildene var at han var på åstedet på det aktuelle tidspunktet. Ifølge Aftonbladet har den pågrepne mannen fortalt at han er skyldig i det dødelige angrepet i Stockholm sentrum.

– Han er pågrepet for terrorhandling, sier Towe Hägg klokken 02.45 natt til lørdag.

Rundt en halvtime senere kom det melding om at han var formelt siktet i saken. I motsetning til i Norge blir man ikke automatisk siktet ved pågripelser i Sverige.

Innen tirsdag klokken 12 må man avgjøre om 39-åringen skal varetektsfengsles.

Barnegråt

Den andre pågripelsen skjedde i 23-23.30-tiden i Hjulsta i nordvestre Stockholm.

Expressen skriver at 10-12 politibiler og var til stede. En mann ble lagt i håndjern og pågrepet av den nasjonale innsatsstyrken.

En nabo forteller Aftonbladet at innsatsstyrken gikk inn i en leilighet i bygningen. Naboen hørte et kraftig smell og barnegråt. Etter hvert kom politifolkene ut med mannen, som altså ble ført bort.

VG var sent fredag kveld utenfor et hus i Hjulsta der den første pågrepne skal ha enten sin egen post. Boligen ble ransaket av politiet.

Fjernet lastebilen i natt

Utover natten var det forholdsvis stille i sentrum av Stockholm, men det krevende bergingsarbeidet fortsatte utover natten på åstedet.

VG var til stede da arbeidet med å frakte bort lastebilen, som ble brukt i terrorangrepet, ble avsluttet kort tid etter klokken 03.00. Denne er nå tatt med til teknisk undersøkelse.

Et stort område rundt kjøpesenteret er fortsatt sperret av. Politet opplyser at slik kommer det til å forbli så lenge man finner det nødvendig for åstedsundersøkelser.

Et stort antall tungt bevæpnede politifolk er utplassert i sentrum av Stockholm gjennom natten.