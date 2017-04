Politiet etter Stockholm-angrepet: – Mistanken har blitt styrket

Politiet sier at de blir tryggere på at de har tatt riktig gjerningsmann for lastebil-angrepet i Stockholm fredag.

– Det er ingenting som tilsier at vi har feil person, tvert i mot styrkes mistanken ettersom etterforskningen skrider fram, sier politisjef Dan Eliasson i det svenske politiet på en pressekonferanse lørdag klokken 13.30.

Han understreker igjen at de ikke kan utelukke om flere personer er involvert i saken, men at de tror de har pågrepet og siktet han som kjørte bilen.

Eliasson opplyser også at de har funnet en «anordning som ikke hører hjemme i bilen», men at de ikke kan bekrefte om det er en bombe eller en brannfarlig anordning.

Statsminister Løfven: – Vi skal komme gjennom dette

– Det pågår en undersøkelse av det nå. Vi kan ikke gå inn på det, opplyser Eliasson.

Politiet opplyser også at den siktede har vært i politiets søkelys tidligere.

Den mistenkte har tidligere vært i det svenske sikkerhetspolitiets søkelys ettersom de har fått informasjon om ham, sier Säpo-sjef Anders Thornberg.

– Vi har imidlertid ikke klart å belegge opplysningene, sier han.

Politiet vil ikke bekrefte om den siktede har hatt IS-sympatier, men bekrefter at det er en 39 år gammel usbekisk mann som er siktet.

Thornberg understreker imidlertid at 39-åringen ikke var under sikkerhetspolitiets oppsikt når angrepet skjedde, og at de nå utreder linker, kontakter nettverk og foranledningen til angrepet.

Politiet vil ikke kommentere om det er noen flere pågripne på dette tidspunktet, eller hvor lang tid angrepet kan ha vært planlagt.

– Vi har tatt en person. Så må vi undersøke om flere personer er innblandet eller ikke. Men jeg håper dere forstår at vi ikke kan kommentere om flere er innblandet. Vi må etterforske hvordan dette har gått til, sier Eliasson.

Identiteten til de døde er foreløpig ikke fastsatt, så politiet vil ikke si noe om dem på nåværende tidspunkt.