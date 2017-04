Naboen knyttes til terror: – Det føles skremmende nært

STOCHOLM (VG) Den terrorsiktede 39-åringen skal ha oppholdt seg i naboleiligheten kun timer før terrorangrepet fredag.

Patrick Behnke bor i naboleiligheten til leiligheten der politiet aksjonerte lørdag kveld.

Han er i sjokk over at hans nærmeste naboer nå knyttes til terrorangrepet i Stockholm, hvor fire mennesker ble drept.



– Det er helt uvirkelig. Man vet jo at disse menneskene kan være hvem som helst du ser på gaten, men når det er naboen føles det skremmende nært, sier han, med sønnen Erwin på ti måneder på armen.

Svensk politi slo til mot flere adresser i Stockholm lørdag, og hentet med seg flere personer fra de aktuelle stedene.

Tekniske bevis knytter den 39 år gamle terrorsiktede usbekeren til leiligheten i timene før terrorhandlingen, ifølge Aftonbladet.

Snakket aldri sammen



Lørdag kveld tok ti politifolk med hunder seg inn på adressen, som er i samme bygg som Behnke bor, og like før klokken 19.00 ble en mann ført ut av bygget og inn i en sivil politibil med sotede bakruter.

Han var ikke påført håndjern, hadde luen ned i fjeset for å beskytte seg mot et stort antall skuelystne ungdommer som har samlet seg utenfor leiligheten.

Like etterpå forlot en gruppe politifolk i sivil leiligheten bærende på store bager.

Patrick Behnke forteller at naboene var stille og holdt seg mest for seg selv.

– Dette er et veldig rolig og fint område. Naboene er trivelige, men disse mennene snakket vi aldri med, sier han.

– Forferdelig



Paret var hjemme da politiet gikk til aksjon. De fryktet umiddelbart at det var en kobling til fredagens terrorangrep.

De to var ikke i sentrum da terrorangrepet skjedde, men Patrick måtte inn til byen og hente en eldre bekjent som ikke kom seg hjem da kollektivtransporten stanset.

– Det et helt forferdelig at dette kan skje i rolige Sverige, sier han

Andre naboer i bygget forteller til VG at det er observert tre menn i leiligheten. De skal ha vært rolige og hjelpsomme, sier en eldre dame i etasjen under.

– Jeg så en mørk fyr med en mørk lue bli knuffet inn i bilen, det var bare én som jeg så. Vi bor i samme oppgang, det har vært helt rolig her – frem til nå. Jeg tror de holder på andre etasje, sier en nabo til VG på telefon.

Avhør av siktet 39-åring

Lørdag ble det gjennomført avhør av den siktede 39-åringen som skal ha gjennomført lastebilangrepet i Stockholm.

Det opplyste 39-åringens forsvarer Johan Eriksson til Aftonbladet lørdag kveld.

Avhøret var det første der forsvareren var til stede.

En domstol har nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, ifølge Eriksson, som sier at han derfor ikke kan kommentere avhøret nærmere enn å bekrefte at det er blitt gjennomført.