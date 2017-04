Lena (69) drept i Stockholm-angrepet

69 år gamle Lena Wahlberg fra Uddevalla var det andre svenske offeret for lastebilangrepet i Sverige.

Etter familiens ønske publiserer lokalavisen Bohusläningen hennes navn og bilde.

Lena Wahlberg (69) var fra tettstedet Ljungskile i Uddevalla kommune. Familien har ikke ønsket å gi ytterligere kommentarer.

Wahlberg var ett av to svenske ofre for lastebilangrepet i Stockholm fredag. Fra før er det kjent at en 11 år gammel jente ble drept da hun var på vei hjem fra skolen. Den belgiske småbarnsmoren Maïlys Dereymaeker (31) og britiske Chris Bevington (41) var terrorens to andre ofre.

Mannen som kjørte lastebilen, usbekiske Rakhmat Akilov (39), tilsto tirsdag å stå bak terrorhandlingen.