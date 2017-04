Legen i Drottninggatan: – Folk stilte opp

Legen Joakim Nordahl (54) rykket ut og hjalp til i kaoset på Drottninggatan i Stockholm etter lastebilangrepet. Nå snakker han ut om opplevelsen.

Nordahl jobber som ortoped på et akuttmottak i nærheten av Drottninggatan. Til Aftonbladet forteller legen at han og noen kolleger så at det skjedde noe ute på gaten fredag ettermiddag.

– En kollega hadde fått en opplysning om at en lastebil hadde kjørt på mennesker. Vi så at det lå personer der, og det var kaotisk på stedet, sier han til avisen.

Sammen med syv andre fra akuttmottaket gikk de ut på gaten, hvor nødetatene allerede var på plass.

– Folk lå spredt langs en lang strekning. Vi delte oss opp og forsøkte å få et overblikk over hvilke type skader det handlet om, og hva som var mest akutt. Noen personer hadde man allerede forsøkt å gjenopplive, forteller legen.

Et bilde som ble tatt av legen mens han var midt i kaoset, har siden gått verden rundt ifølge avisen.

LASTEBILANGREP: Flere mennesker ble liggende skadet igjen på gaten etter at en lastebil kjørte flere hundre meter ned den travle Drottninggatan i Stockholm sentrum fredag. FOTO: AFTONBLADET / NTB scanpix

Se grafikken: Slik skjedde det

Nordahl forteller at det var et godt samarbeid mellom de som forsøkte å hjelpe til, både nødetater og sivilt helsepersonell.

– Også privatpersoner hjalp til, til tross for at de ikke hadde noen tilknytning til ofrene. Jeg følte virkelig at folk stilte opp, sier han.

På spørsmål om hvilke tanker han har hatt etterpå, svarer legen:

– Akkurat når man er i farten, forsøker man å jobbe så godt man kan, og da tenker man nok ikke så mye. Men jeg skulle tro at alle normale mennesker får en reaksjon etterpå. Man tenker: «skulle man gjort det på en annen måte? Gjorde vi det riktig? Skal man gjøre det på en annen måte neste gang?». Dette er ikke noe man øver på, sier Nordahl.

Fire personer ble drept i angrepet, som startet like før klokken 15 fredag. Politiet bekreftet søndag at tre av dem er identifisert.

En 39 år gammel usbekisk mann som fredag ble pågrepet og siktet av politiet fredag kveld, antas å stå bak lastebilangrepet.