Lastebil kjørte inn i folkemengde i Stockholm – minst tre døde

Minst tre mennesker er døde etter at en lastebil kjørte inn i en folkemengde i Stockholm sentrum. Politiet mistenker terror.

Siste: Sveriges statsminister Stefan Löfven sier alt tyder på at hendelsene i Stockholm er en terrorhandling. Lövfen bekrefter også at en person er pågrepet i forbindelse med hendelsene.

– Alt tyder på at dette er et terrorangrep. Nå tenker vi på ofrene og deres familier, nære og kjære, og på de skadede, sier Löfven.

Flere skadet



Det var like før klokken 15 fredag ettermiddag at politiet ble varslet om at en lastebil hadde kjørt inn i folkemengden i Drottninggatan i Stockholm sentrum. Lastebilen kjørte gjennom folkemengden og inn i kjøpesenteret Åhléns City hvor kjøretøyet begynte å brenne.

Det har kommet motstridende meldinger om tallet på drepte etter angrepet, men svensk politi bekrefter overfor nyhetsbyrået TT at tre mennesker så langt er døde.

I tillegg skal flere personer være skadet. Det har foreløpig ikke kommet opplysninger om tilstanden til disse.

Vitner forteller til VG at det brøt ut full panikk på stedet. Samtidig kom det flere medlinger om skuddvekslinger.

En person skal være pågrepet i Klara Norra Kyrkogatan, ifølge Dagens Nyheter. Det er uklart om det har sammenheng med angrepet.

– En mann ligger på bakken og hadde fem-seks politimenn rundt seg, sier Emma Bouvin, journalist i DN.

Ifølge Expressens reporter ber politiet folk i nærheten om å «slippe alt og løpe». Vitner forteller også denne avisen at livløse mennesker ligger på gaten.

Svensk politi betegner det som utrygt å oppholde seg i Stockholm sentrum på dette tidspunktet.

Stjålet lastebil



Aftonbladet skriver at lastebilen ble stjålet mens eieren lastet av.

– Det er en av våre distribusjonsbiler som kjører leveranser. I forbindelse med en leveranse på en av restaurant har noen hoppet inn i førerhuset og kjørt avgårde med bilen, mens sjåføren lastet av bilen, sier kommunikasjonsdirektør Mårten Lyth til DN.

Politiet ber ifølge SVT butikkansatte i området om å holde seg i butikkene og ikke gå ut. Politiet skriver i en oppdatering klokken 15.25 at det er kommet inn meldinger om skuddløsning, men at disse opplysningene ikke er bekreftet.

Norsk UD undersøker



– Det er fortsatt veldig tidlig, og vi jobber med å få oversikt over situasjonen, sier pressevakt i Utenriksdepartementet, Ane Lunde til VG klokken 15.20.

VG har vært i kontakt med flere nordmenn som var i området da dramaet startet. Ida Christine Prøven var i en butikk like ved da hun hørte et smell. Da hun løp ut på gaten så hun bakdelen av en lastebil kjøre inn i menneskemengden før den krasjet i butikken Ählens.

– Vi kunne se to mennesker døde. De er dekket med plast. Ett menneske ble forsøkt gjenopplivet, men de ga opp. Vedkommende er antagelig død, sier hun til VG.

Et annet vitne sier til Aftonbladet at hun så flere som løp avgårde da lastebilen kom.

– Jeg så flere hundre mennesker som løp, de løp for livet, sier Anna til avisen.

– Jeg snudde og løp også, forteller hun.

PST: Vurderer fortløpende



– PST er kjent med hendelsen og vi vurderer trusselbildet fortløpende. I Norge har vi sagt at terrortrusselbilde har blitt litt lavere av ulike grunner. Mange av dem vi var bekymret for soner dommer eller sitter i varetekt, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen til VG ved 15.30-tiden.

På Twitter skriver sikkerhetstjenesten at de følger situasjonen og gjør fortløpende vurderinger av trusselbildet.

– Det er ikke nødvendigvis slik at trusselbildet i Norge og Sverige er det samme. Men terror i Norge er også mulig, sier Bernsen.