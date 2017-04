Hevdet han ble forfulgt i hjemlandet som terrorist – søkte om beskyttelse i Sverige

Da den terrorsiktede 39-åringen søkte om asyl i Sverige, sa han at usbekiske myndigheter hevdet han var terrorist.

Søndag gjorde politiet det kjent at det er firebarnsfaren og IS-sympatisøren Rakhmat Akilov (39) som er siktet etter angrepet i Stockholm fredag kveld.

Akilov, som søkte om oppholdstillatelse i Sverige i 2014, fikk avslag da flere av opplysningene han la frem ikke stemte.

I søknaden oppga 39-åringen at han ble arrestert og fengslet etter en demonstrasjon. I tillegg skal han ha hevdet at usbekiske myndigheter anklaget ham for å være terrorist, skriver Aftonbladet.

Ble ikke trodd

Men det svenske Migrationsverket trodde ikke på firebarnsfaren, og det ble bestemt at han skulle utvises fra Sverige.

I dokumenter som Aftonbladet har fått tilgang til, kommer det frem at Akilov ikke ble trodd av svenske myndigheter på en rekke punkter.

Blant annet skal han ha oppgitt flere forskjellige navn, ulike tider på hvor lenge han hadde vært fengslet, og forskjellige historier om sin egen familie, skriver avisen.

Ifølge rettsdokumentene var domstolen også skeptisk til historien om flukten til Sverige:

«Historien hans oppfattes ikke i noen del som selvopplevd og han har dermed ikke søkt om beskyttelse på en sannferdig måte».

Den siste høringen i saken ble holdt i september 2016.

Kontaktet kjent IS-tilhenger

Mandag har mistanken om at Akilov skal ha hatt tilknytning til IS blitt forsterket.

Flere russiske medier melder at den 39 år gamle usbekeren både før og etter angrepet var i kontakt med en kjent tadsjikisk IS-tilhenger via meldingstjenesten WhatsApp, ifølge NTB.

Før han gjennomførte angrepet i Stockholm fredag ettermiddag, skal Akilov ha spurt mannen som opererer under psevdonymet Abu Fatyma, om hvordan man lager bomber, melder nyhetsbyrået.

Kort tid etter dramaet i Drottninggatan skrøt Akilov av ugjerningen i en ny melding.

– Jeg kjørte over ti personer, heter det i meldingen, som de russiske avisene Pravda og Politonline, samt radiostasjonen Ekho Moskvy har gjengitt.

Ville bytte forsvarer

Tilknytningen til IS skal også ha blitt bekreftet etter avhør i helgen, der Akilov har tilstått lastebilangrepet som tok livet av fire og såret 15 personer.

Mandag sier også Akilovs oppnevnte forsvarer, Johan Eriksson, at hans klient har ønsket å skifte forsvarer til en advokat som er sunnimuslim.

Men, tingretten skal ha avslått ønsket og sagt at det ikke foreligger en god nok begrunnelse for å endre forsvarer, skriver Aftonbladet.