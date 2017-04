Her minnes terrorofrene i Stockholm

STOCKHOLM (VG) Tusenvis av stockholmere tok til sentrumsgatene søndag for å vise sin respekt for ofrene etter fredagens blodige terrorangrep og være sammen i sorgen.

Klokken 14 startet en stor minneseremoni på Sergels torg, bare noen meter fra åstedet. Trappen ned til torget et fylt av blomster og lys. Allerede en time før seremonien strømmet tusenvis av mennesker til.

– I dag må vi leve med at det er kontrollert kaos, sier en smilende politimann til en bekymret forbipasserende som lurer på om politiet har kontroll på den enorme folkemassen.

Klokken 14.53 ble ofrene for det blodige angrepet hedret med ett minutts stillhet - nøyaktig to døgn etter angrepet startet. En rekke talere og musikk er også på programmet.

– Stockholm er en åpen by. Det synes her i dag, sa en av talerne.

Omtrent samtidig som minneseremonien startet, sprakk skylaget opp og solen kom frem etter at det har vært grått og kjølig i Stockholm de siste dagene.

Politiet hylles

HYLLES: Politimannen Ivan Sokolowski mottar blomster fra forbipasserende i sentrum av Stockholm søndag. FOTO: HELGE MIKALSEN, VG

Langs ruten der terroristen foretok sin dødelige ferd, vokser nå blomsterhavene. Over kjøpesenteret Åhléns City, der lastebilen krasjet, henger flaggene på halv stang langs hele fasaden.

Til tross for trengselen er det merkelig stille i sentrum av den svenske hovedstaden. Noen gråter og holder rundt hverandre, mens andre går med bøyd hode forbi.

Politifolkene som patruljerer i gatene, blir overøst med blomster og klemmer fra folk som vil vise sin takknemlighet for politiets innsats.

– Det er blandede følelser. Helst skulle jeg ikke vært her, men den varmen og medfølelsen folk viser, er fantastisk, sier politimannen Ivan Sokolowski til VG.

Han tar imot blomstene og en ny klem før han og kollegaen fortsetter gjennom trengselen.

Gågaten åpnet igjen

Også de mange politibilene som står parkert i området, er overdynget med blomster. På veggen der lastebilen krasjet har folk skrevet minneord for ofrene.

Drottninggatan er nå åpen igjen etter å ha vært sperret av siden angrepet fredag, men fortsatt er det tydelige spor etter lastebilens ville ferd. Flere steder henger bøyde lykter som ble brukket løs fra fasadene da bilen raste gjennom gaten.

ÅSTEDET: Her, på kjøpesenteret Åhléns City, kjørte lastebilen inn fredag etter å ha meid ned flere mennesker. FOTO: HELGE MIKALSEN, VG

En 39 år gammel usbekisk statsborger er pågrepet, mistenkt for å ha kjørt lastebilen. Politiet opplyste søndag at han hadde et utvisningsvedtak mot seg, og at han var etterlyst fordi han ikke hadde forlatt landet på egen hånd.

Gjerningsmannens dødsofre er fire personer, blant dem en elleve år gammel jente. Politiet opplyste søndag at det dreier seg om to svensker, en brite og en belgier.

Søndag lå fortsatt ni pasienter på sykehus ifølge Expressen. Et barn som var innlagt med lettere skader, er skrevet ut. Fire av dem som fortsatt ligger på sykehus, har alvorlige skader, mens fire har lettere skader.