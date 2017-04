Her er Stockholm-terroristen bare to timer før lastebilangrepet

En ny overvåkningsvideo viser Rakhmat Akilov kjøpe snus bare timer før han utførte det grufulle terrorangrepet i Stockholm.

Av KARIN AHLBORG (Aftonbladet) og GEIR MOLNES (VG)



Overvåkningsvideoen fra en kiosk i Stockholm viser at terroristen har identisk bekledning som på tidligere overvåkningsbilder fra det svenske politiet, som først ble publisert mens 39-åringen fortsatt var etterlyst.

Klokken 12.40 fredag 7. april går Akilov inn i kiosken iført en grønn jakke med sort hette, en grå genser, svarte bukser og hvite joggesko, før han kjøper snus, og går ut igjen mot T-banen. Han har også på seg en mørk skulderveske, som ikke finnes på senere overvåkningsbilder.

OVERVÅKNINGSFOTO: Bilder av Akilov ble frigitt av Stockholmspolitiet samme dag som angrepet. Svensk politi

Drøyt to timer senere, klokken 14.53 fredag ettermiddag for én uke siden, ble nødetatene varslet om at en lastebil hadde kjørt på flere mennesker i Drottninggatan i Stockholm sentrum.

Firebarnsfaren og IS-sympatisøren Rakhmat Akilov har erkjent at det var han meiet ned flere personer med lastebilen, i angrepet der fire personer ble drept og 15 ble skadet.

Han ble arrestert samme kveld, etter at politiet offentliggjorde bilder av en mann som passet hans signalement fra en overvåkningsvideo tatt opp i rulletrappen på Stockholm Centralstation.

Snakket i telefonen



Under etterforskningen kartlegger politiet den mistenktes bevegelser før angrepet.

Filmer fra Vårby Gård, knappe to kilometer fra Akilovs bosted, er høyst interessante for politiet, skriver den svenske avisen

På filmen som VG og Aftonbladet nå publiserer, kan man se Akilov gå fra områdets pizzeria og inn i en kiosk.

– Han hadde en øreplugg og pratet med noen på et fremmed språk, jeg vet ikke hva slags språk, sier et vitne i butikken til Aftonbladet.

Ved kassen kjøper han en pakke snus av lavprismerket Kaliber, betaler kontant og stapper vekslepengene ned i lommen før han går mot utgangen. I døråpningen er han nær ved å kollidere med en kunde som er på vei inn i butikken.

– Det var som om han var redd for han noen skulle komme borti skuldervesken, sier et vitne til Aftonbladet.

Taushetsbelagt etterforskning

Personer Aftonbladet har snakket med på pizzeriaen husker ikke å ha sett Akilov.

– Men om han har sittet her helt rolig ... Det føles veldig ubehagelig, sier en av dem til Aftonbladet.

Den svenske avisen skriver at de kjenner til at politiet har bedt om overvåkningsvideo fra pizzeriaen over gaten, og bilder fra et kamera som viser selve restaurantlokalet.

Pressetalsperson Malin Näfver ved svensk politis operasjonelle avdeling, vil ikke si noe om de etterforskningsskrittene politiet nå gjennomfører.

– Jeg kan ikke kommentere dine opplysninger. Det er taushetspliktig under etterforskningen, sier hun til Aftonbladet.

I lastebilen som krasjet inn i folkemengden fant politiet en «mistenkt eksplosiv anordning».

Ifølge Aftonbladet skal det være snakk om gassflasker, en type kjemikalie, spiker og skruer som skulle bli til en bombe.

Påskeaften, en drøy uke etter angrepet, ligger fortsatt fire ofre på sykehus, hvorav én person ligger på intensivavdeling.

Advart av Usbekistan



Akilov, som kommer fra Usbekistan, ble i februar etterlyst i hjemlandet, mistenkt for å være en religiøs ekstremist, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Usbekistans utenriksminister sier at de, via et annet europeisk land, informerte Sverige om Rakhmat Akilovs IS-sympatier.

Sikkerhetstjenesten i Usbekistan sendte informasjonen før angrepet i Stockholm, opplyser utenriksminister Abdulaziz Kamilov til Reuters.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo vil ikke kommentere Kamilovs opplysninger.

I 2015 skal Akilov ha forsøkt å ta seg inn i Syria over grensen til Tyrkia for å slutte seg til terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). Han ble imidlertid pågrepet og returnert til Sverige, opplyste en anonym etterretningskilde til Reuters tidligere denne uken.

Expressen skrev fredag at Akilov flyttet fra Usbekistan til Tyrkia en gang mellom 2010 og 2012, etter at det ble slutt med hans daværende kone. Ifølge avisen skal radikaliseringsprosessen ha startet her.

I november 2014 søkte han om asyl i Sverige. I asylsøknaden sin oppga Akilov at usbekiske myndigheter anklaget ham for å være terrorist.

Han fikk imidlertid avslag fra svenske myndigheter, som utviste ham fra Sverige.

I søknaden oppga 39-åringen at han ble arrestert og fengslet etter en demonstrasjon. I tillegg skal han ha hevdet at usbekiske myndigheter anklaget ham for å være terrorist, skriver Aftonbladet.

Skal ha skrytt av ugjerningene



Kort tid etter dramaet i Drottninggatan skal Akilov ha skrytt av ugjerningen.

– Jeg kjørte over ti personer, heter det i en melding som er gjengitt av de russiske avisene Pravda og Politonline.

Lørdag forrige uke gjennomførte politiet i Stockholm politiaksjoner mot flere adresser, inkludert i leiligheten der politiet tror Akilov oppholdt seg før angrepet.

Tekniske bevis knytter usbekeren til leiligheten i timene før terrorhandlingen, skriver Aftonbladet.

Terrorofrene:

Ebba (11)

Lena (66)

Maïlys (31)

Chris (44)