– Firebarnsfar (39) med IS-sympatier pågrepet

MÄRSTA (VG) Mannen som er pågrepet for lastebilangrepet i Stockholm har tidligere uttrykt sympati med terrorgruppen IS.

Politiet bekreftet fredag kveld at de har arrestert en person som de mener er innblandet i hendelsen og at han ligner mannen fra overvåkningsvideoen som ble offentliggjort tidligere.

– Han er spesielt interessant i den videre etterforskning, men vi forminsker ikke innsatsen og arbeider på bred front, sier Jan Evensson i Stockholm-politiet.

Ifølge Aftonbladet har den pågrepne mannen fortalt at han er skyldig i det dødelige angrepet i Stockholm sentrum. Han skal også være påført lettere skader. Han hadde en finlandshette på seg og glassplinter på klærne.

Han skal ha tatt lokaltoget fra Stockholm til Mästa sammen med pendlerne etter angrepet. Tettstedet ligger nær flyplassen Arlanda.

Ifølge den svenske avisen er han usbekisk statsborger. Han er 39 år gammel og ikke folkeregistrert i Mästa, men i Stockholms-forstaden Spånga. Det er uklart hvor lenge han har bodd i Sverige.

På Facebook-siden har han lastet opp flere propagandafilmer for IS. Han har også trykket «liker» på bilder av blodige mennesker, tatt sekunder etter eksplosjonene under Boston-maraton i 2013.

Firebarnsfar

Aftonbladet har snakket med en bekjent av mannen. Hun kan ikke tro at han står bak det dødelige angrepet i Stockholm sentrum.

– Han har fire barn og jobber i bygningsbransjen, forteller hun.

– Han pratet aldri om politikk eller religion. Derimot snakket han om å få flere jobber slik at han kunne sende penger hjem til familien, fortsetter hun.

39-åringen ble pågrepet da han gikk langs veikanten. Ifølge politiet skal han ha vært innom en forretning i forkant og oppført seg på en slik måte at det vekket mistanke. En politipatrulje befant seg i nærheten og konfronterte han.

Pågripelsen skjedde rundt 200 meter fra en Circle K-bensinstasjon.

Ifølge politiet er den pågrepne mannen interessant fordi han oppholdt seg nær dødsangrepet i tid og sted. Politiet utelukker ikke at det er flere gjerningspersoner.

PÅGREPET HER: Da politiet kom til stedet gikk mannen langs veien. Hjulsporene er laget av politiets bil. Pågripelsen skjedde bare 200 meter fra Circle K-bensinstasjonen. Foto: Helge Mikalsen , VG



Pågripelsen skjedde i Märsta, et tettsted i Sigtuna kommune utenfor Stockholm, nær flyplassen Arlanda. Den nasjonale innsatsstyrken er på stedet.

VGs reportere befinner seg i Steninge allé, som går ned mot Steninge slott. Veien er sperret av politiet. Området beskrives som rolig av naboene.

Paris-terrorist bodde i Märsta

Ved 20.30-tiden kom rundt 10–15 politibiler og sivile biler, og Natanel Alfven (27) skjønte at dette var en pågripelse knyttet til lastebilangrepet i Stockholm.

– Da var det ingen folk der, ingen presse eller andre. Jeg ble nysgjerrig, og dro hjem for å hente kameraet mitt, forteller Alfven til VG.

Han sier at stedet politisperringene ble satt opp er et ganske øde sted, og omtaler hendelsen «surrealistisk».

– Vår arbeidshypotese er at dette er et terrorangrep. Vi påstår ikke at det er det, men vi behandler hendelsen som det, opplyste Stefan Hectora fra Polisens nationella operativa avdelning (NOA) på pressekonferansen.

Mohamed Belkaid fra Algerie, som var en terroristene bak Paris-angrepet, har også bodd i Märsta. Han ble skutt og drept av belgisk politi i 2016 i jakten på terroristene.

Etterlyste mistenkelig mann

Pågripelsen kom få timer etter at politiet offentliggjorde bilder fra overvåkningskameraer og ba om publikums hjelp.

Politiet presiserte at mannen på videoen ikke var mistenkt, men han ble omtalt som «interessant i etterforskningen». Politiet ba vedkommende om å melde seg, samt at andre som visste hvem han var, tok kontakt med politiet umiddelbart.

Dramatisk video: Unnslipper i siste sekund

Mannen ble fanget opp av kameraer på en T-banestasjon nær angrepet.

– Foreløpig ber vi om hjelp til å spre bildet. Personen settes i umiddelbar tilknytning til denne hendelsen, sa politimester Mats Löfving på pressekonferansen.

Under pressekonferansen opplyste politiet at de ikke hadde kontroll på den eller de som utførte det dødelige angrepet. De sa videre at de ikke visste om det dreide seg om enkeltstående hendelse eller om de kan forvente flere angrep.

– Vår prioritet er nå å pågripe gjerningsperson. Og det er viktig også å forhindre nye angrep, samt trygghetsskapende tiltak. Det vil prege kvelden og natten, sa regionpolitisjef Ulf Johansson.

Lastebilangrepet skjedde like før klokken 14.53 fredag. Sjåføren meide ned flere mennesker i Drottninggatan, før han krasjet lastebilen inn i kjøpesenteret Åhléns City, hvor den tok fyr. Flere mennesker er drept og skadet.