Fire personer døde - barn blant de skadede

Lastebilangrepet som har rystet Sverige har tatt flere liv. Fire personer er døde og 15 skadet.

Blant de skadede er det to barn. Det ene barnet har alvorlig skader, mens det andre er lettere skadet, opplyser Stockholms länds landsting.

Til sammen er 15 personer på sykehus med skader, ifølge landstinget. Av dem er ni alvorlig skadet.

Fredag kveld bekrefter politiet at fire personer er døde i angrepet, ifølge Aftonbladet. Én av dem døde på sykehus.



To personer til avhør

I ettermiddag ble to personer hentet inn til avhør fordi politiet trodde de kunne ha opplysninger om angrepet, meldte svensk politi på sine hjemmesider ved 19-tiden fredag kveld.

De har ikke status som mistenkte i saken, ifølge politiet.

Angrepet som har rystet Sverige, skjedde ved 15-tiden fredag ettermiddag da en lastebil i skyhøy fart braste inn i en folkemengde ved varehuset Åhlens i Stockholm sentrum.

Se video av hvordan livredde mennesker løp for livet for å unnslippe lastebilen øverst i saken.

Etterlyser mann

På en pressekonferanse like før klokken 18 fortalte svensk politi at de etterlyser en mann i forbindelse med angrepet. De har frigitt et bilde av mannen, som er iført hettegenser.

– Per nå holder det for oss å be dere om hjelp til å spre bildene. Personen er sett i umiddelbar nærhet til denne hendelsen, sa Mats Löfving i politiets nasjonale operative avdeling.

ETTERLYSER: Svensk politi etterlyser denne mannen i forbindelse med lastebilangrepet i Stockholm fredag ettermiddag. Foto: Foto: Svensk politi

Jakter gjerningspersoner

Gjerningspersonen eller personene er fortsatt på frifot.

– Vi fokuserer på å finne ut hvem eller hvilke som kan stå bak, sa sikkerhetspolitisjef Anders Thornberg på pressekonferansen.

– Prioritet nå er å pågripe gjerningsperson. Og det er viktig også å forhindre nye angrep, samt trygghetsskapende tiltak. Det vil prege kvelden og natten, sa regionssjef Ulf Johansson.

Mistenker terror

Det var like før klokken 15 fredag ettermiddag at politiet ble varslet om at en lastebil hadde kjørt inn i en folkemengde i Drottninggatan i Stockholm sentrum.

Statsministeren sier at alt tyder på at hendelsene i Stockholm er en terrorhandling. Ifølge svensk politi er ingen pågrepet i forbindelse med hendelsen.

– Nå tenker vi på ofrene og deres familier, nære og kjære, og på de skadede, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Kjørte inn i folkemengde

Lastebilen braste gjennom mengden og inn i kjøpesenteret Åhlens City, der kjøretøyet begynte å brenne. Aftonbladet skriver at lastebilen ble stjålet mens eieren losset bilen.

– Dypt sjokkert

Norges statsminister Erna Solberg sier hun er dypt sjokkert over angrepet i Sverige.

– Det er en forferdelig hendelse jeg er dypt sjokkert over å se noe som etter all sannsynlighet kan være et terrorangrep. Tankene går til pårørende og ofre, sier statsminister Erna Solberg som akkurat har landet i Shanghai.

Utenriksdepartementet har foreløpig ikke fått melding om at nordmenn er direkte berørt av den angivelige terrorhandlingen i Stockholm.