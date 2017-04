Erna Solberg vil ikke utelukke fysisk å stenge Karl Johan

SHANGHAI (VG) Statsminister Erna Solberg håper vi unngår en situasjon der terror tvinger oss til å sperre av norske gågater for å forhindre terror, men sier vi vil gjøre nødvendige tiltak.

Statsministeren sier terroren har gjort stort inntrykk på henne når hun møter pressen i Shanghai – særlig siden det har rammet så nært.

– Men dessverre så er det en linje i dette. Metoden har vi sett at har spredd seg. Dette gjør at det er vanskeligere å forebygge, sier Solberg.

– Frykter du at vi kommer i en situasjon der vi må sperre Karl Johan og Torgallmenningen for biler?

– Jeg håper at vi ikke kommer i en sånn situasjon, men det er klart vi skal ta de sikkerhetsreglene som trengs fremover, sier Solberg, og påpeker at Torgallmenningen har vært stengt for biler i 20 år.

Men statsministeren har bare delvis rett, for den folkerike plassen er ikke fysisk avsperret selv om det er innkjøring forbudt. Hun er imidlertid klar på at andre tiltak er viktigere.

– For hvis vi sikrer ett sted så er det folk andre steder. Det er dette som er utfordringen i arbeidet mot terror. Det å sikre målene det er ikke mest effektivt for da vil målene flytte seg. Det å jobbe med å forebygge at folk blir radikalisert, og det å jobbe mot spredningen av den typen ekstremistiske tanker er faktisk det viktigste, sier Solberg.

Sjokk og medfølelse



Statsministeren kom til Shanghai fredag kveld.

Like før flyet tok av fra Beijing kom den første meldingen om tre døde i Sverige. Ingen visste da at det var snakk om en terrorhandling.

Men da mobilene ble slått på igjen, halvannen time etterpå, etter landingen i Shanghai, var terrorgrusomheten som rammet den svenske hovedstaden, brettet ut i alle medier.

Hun kom med sine første kommentarer og ytret både sjokk og medfølelse.

Rett fra møte



Solberg kom rett fra møtet med den kinesiske statsministeren, hvor det blant annet ble signert seks avtaler mellom norske ogkinesiske myndigheter, blant annet at de to landene innen fem måneder skal innlede frihandelsavtale-forhandlinger.

Norge kan hvis de lykkes, bli det tredje landet i Europa som får en frihandelsavtale med Kina.

Hittil er det bare Sveits og Island som har fått til det.

Solberg har lørdag formiddag (Shanghai er seks timer foran Norge) deltatt i ulike møter, blant annet på Universitetet.

Avsluttes mandag



I morgen går ferden videre med tog til hovedkontoret til ehandelgiganten Alibaba, hvor selskapets legendariske og karismatiske sjef, Jack Ma, tar imot.

Da han møtte henne i Beijing ga han uttrykk for stor glede over at forholdet mellom Norge og Kina blir normalisert.

Han ønsker norske varer å selge og skrøt blant annet uhemmet av den norske laksen.

I Kina ligger de langt foran Norge i ehandel av ferskvarer. Det koster veldig lite å få mat eller middag fraktet hjem.

Solberg avslutter Kina-turen i Beijing mandag, da hun møter Kinas president.