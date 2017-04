En mann pågrepet for Stockholm-angrepet

Svensk politi skal ha pågrepet en mann i Märsta utenfor Stockholm som sier han står bak lastebilangrepet.

Politiet bekreftet at de fredag kveld har pågrepet en person som de mener er innblandet i hendelsen. Ifølge Aftonbladet skal mannen ha fortalt at det er han er skyldig i det dødelige angrepet i Stockholm sentrum.

Ifølge den svenske avisens kilder skal den pågrepne personen likne mannen som politiet etterlyste på en pressekonferanse tidligere i kveld. Han var også påført lettere skader.

Pågripelsen skjedde i Märsta, et tettsted i Sigtuna kommune utenfor Stockholm, nær flyplassen Arlanda. Den nasjonale innsatsstyrken skal være på vei dit.

Den siste utviklingen kommer få timer etter at politiet offentliggjorde bilder fra overvåkningskameraer og ba om publikums hjelp.

Etterlyste mistenkelig mann

Tidligere i kveld presiserte politiet at mannen på videoen ikke er mistenkt, men han ble omtalt som «interessant i etterforskningen». Politiet ba vedkommende om å melde seg og at personer som visste hvem han er, tok kontakt med politiet umiddelbart.

Mannen ble fanget opp av kameraer på en T-banestasjon nær hendelsen – både i sted og tid.

– Foreløpig ber vi om hjelp til å spre bildet. Personen settes i umiddelbar tilknytning til denne hendelsen, sa politimester Mats Löfving på pressekonferansen.





Under pressekonferansen opplyste politiet at de ikke hadde kontroll på den eller de som utførte det dødelige angrepet. De sa videre at de ikke visste om det dreide seg om enkeltstående hendelse eller om de kan forvente seg flere angrep.

– Vår prioritet er nå å pågripe gjerningsperson. Og det er viktig også å forhindre nye angrep, samt trygghetsskapende tiltak. Det vil prege kvelden og natten, sa regionssjef Ulf Johansson i politiet.

Senere på kvelden bekreftet politiet at to personer er tatt inn til avhør. Det ble gjort fordi politiet mente de hadde opplysninger om hendelsen. De er ikke mistenkte for noe straffbart.

Lastebilangrepet skjedde like før klokken 14.53 fredag. Sjåføren meide ned flere mennesker i Drottninggatan, før han krasjet lastebilen inn i kjøpesenteret Åhléns City, hvor den tok fyr. Flere mennesker er drept og skadet.



Aftonbladet har snakket med Ebba Gren, som jobber i en butikk i Drottninggatan. Hun så gjerningsmannen under angrepet.

– Jeg så en mann med noe svart på hodet, om det var en caps eller en finlandshette vet jeg ikke. Han kjørte rett inn i menneskene, i veldig høy hastighet, forteller hun.

Politiet har innledet etterforskning av et mistenkt terrorangrep.