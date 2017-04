Dette vet vi om lastebilangrepet

Klokken 14.53 ble nødetatene varslet om en lastebil som hadde kjørt inn i folkemengden i Drottninggatan i Stockholm sentrum.

• Lastebilen kjørte rett på menneskene og inn i kjøpesenteret Åhléns City hvor kjøretøyet begynte å brenne.

• Tre personer er bekreftet døde, åtte er skadet. Det er ventet at tallene vil stige utover kvelden.

• Statsminister Stefan Löfven bekrefter at én person er pågrepet. Avisen Dagens Nyheter meldte tidligere om en pågrepet person i Klara Norra Kyrkogatan, men det er uklart om dette dreier seg om samme person.

• Bryggeriet Spendrups bekrefter at lastebilen tilhører dem. Bilen leverte varer til Caliente på Adolf Fredriks Kyrkogata, en tverrgate til Drottninggatan, da en person hoppet inn og stjal bilen. Vedkommende skal ha satt på seg finlandshette og kjørt inn i folkemengden ved kjøpesenteret.

• – Sverige har blitt angrepet. Alt tyder på at det dreier seg om et terrorangrep, sier statsminister Stefan Löfven.

• Publikum oppfordres til å forlate Stockholm sentrum og holde seg innendørs på grunn av fare for flere angrep.

• Riksdagshuset er avsperret, statsrådene er brakt i sikkerhet og all T-banetrafikk er stanset på politiets ordre.

• Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at de følger situasjonen i Stockholm og gjør fortløpende vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge.



• Facebook har aktivert Facebook Safety Check for personer som oppholder seg i Stockholm. Det betyr at personer som har vært i området kan markere at de er trygge, slik at venner og familie kan bli beroliget.