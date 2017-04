Dette bildet spres over hele verden etter angrepet i Stockholm

OSLO /STOCKHOLM (VG) Stockholm reagerer med samhold og varme etter fredagens terrorangrep. Bildet av en tungt bevæpnet politimann som hjelper en eldre dame over veien spres nå over hele verden og er delt tusenvis av ganger.

Sverige er i sjokk etter at en lastebil fredag kjørte inn i en folkemengde i Drottninggatan i Stockholm. Fire mennesker ble drept, og 15 skadede. Lørdag ligger ti av de skadede fremdeles på sykehus. For fire av dem betegnes tilstanden som alvorlig.

En 39 år gammel mann er pågrepet og siktet etter hendelsen.

Kort tid etter angrepet ble alle tilgjengelige i Stockholm-politiet kalt inn på jobb. Svenska Dagbladets reporter, Frida Sundkvist, knipset et bilde da en en politimann utrustet med våpenet MP5 hjalp en eldre kvinne over veien ved Fridhemsplan klokken 16.53 fredag. Lørdag er bildet spredt verden over, og delt tusenvis av ganger.

Avisen skriver at politimannen som er avbildet blir glad når han ser bildet.

– Det er bra at alle kan se at livet fortsetter som normalt, sier han til SvD.

Lørdag er Stockholm fortsatt i unntakstilstand. Deler av sentrum er sperret av. Det er stille og rolig, forteller VGs journalist på stedet.

Mange som har møtt opp ved sperringene er tydelig preget. Et ektepar sier til VG at de er kommet for å vise sin sympati med ofrene - og for å vise at terroristene ikke vil vinne. Drottninggatan er stengt, men mange av butikkene og kafeene i området rundt holder åpent som vanlig.

Sveriges kronprinsesse i tårer

Kronprinsesse Victoria og Daniel var blant dem som møtte opp for å minnes ofrene etter terrorangrepet lørdag. Det var en tydelig preget kronprinsesse som la ned røde roser på stedet der en kapret lastebil meide ned og drepte flere menneske

– Jeg føler en enorm sorg, jeg føler en tomhet, sier kronprinsessen med tårer i øynene til Aftonbladet.

Hun synes samfunnet har vist kraft etter angrepet.

– Jeg må likevel på en eller annen måte føle en styrke. Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige. At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold. Det vil gjøre oss styrket på et vis, sier kronprinsessen.

På spørsmål om hvordan man skal gå videre, svarer kronprinsessen:

– Sammen.

Mange har kommet for å legge ned blomster ved sperringene foran kjøpesenteret Åhlens city. Foreldre kommer sammen med barn, og flere tenner lys. På bakken ligger fortsatt rester etter det kraftige sammenstøtet, sier VGs reporter på stedet.

På Twitter skriver Statsminister Stefan Löfven: – Mine tanker og kjærlighet til de som har gått bort. Mist aldri troen.

Også internasjonalt har angrepet vakt sterke reaksjoner.

– Jeg er dypt sjokkert, uttalte statsminister Erna Solberg fredag kveld. Hun betegnet angrepet som en forferdelig hendelse. Hun sa videre at slike angrep er utfordrende.

– Nå må vi jobbe sammen for å finne årsak og bakgrunn. At man har gjort lastebiler og biler om til drapsvåpen, er en utfordring vi står overfor, sa Solberg.