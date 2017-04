Chris (41) ble drept i Stockholm-terroren

Britisk UD bekrefter at Chris Bevington (41) er en av de fire som ble drept i lastebilterroren fredag.

Det er det britiske utenriksdepartementet som bekrefter identiteten på den drepte mannen. John Bevington, Chris' far, sier via britisk UD at familien er knust.

– Han var en fantastisk partner, sønn, pappa, bror og venn til mange, sier han ifølge avisen The Telegraph.

– Vi ber om absolutt ro i denne utrolig vanskelige tiden, mens vi sørger over tapet.

De andre drepte i angrepet er to svensker, deriblant en 11 år gammel jente, og en belgisk kvinne. Navnene deres er ennå ikke offentliggjort.

Den mistenkte skulle utvises

Det var rett før klokken tre fredag ettermiddag at en stjålet lastebil raste nedover en vårtravel handlegate i sentrum av Stockholm. Fire mennesker ble drept på ferden, og 15 skadet – ti ligger fortsatt på sykehus.

Øyenvitner som var i gaten har beskrevet å se mennesker bli meid ned som pappfigurer.

En 39 år gammel usbekisk mann er pågrepet og siktet for det som antas å være en terrorhandling. Mannen skulle egentlig utvises fra Sverige.

Svenske Expressen melder at ytterligere én person nå er mistenkt for angrepet.