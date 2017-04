Aksjon mot leilighet: Politiet tror 39-åringen oppholdt seg her før terrorangrepet

STOCKHOLM (VG) Det gjennomføres lørdag kveld aksjoner mot flere adresser i Stockholm etter gårsdagens terrorangrep. Flere personer er innhentet av politiet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Like etter klokken 17.00 lørdag ble tre personer hentet ut av en bil og tatt med av politiet på Kungsholmen i Stockholm.

Bilen de tre satt i knyttes til den 39 år gamle mannen som er mistenkt for å ha stått bak lastebilangrepet i Stockholm fredag ettermiddag.

En video fra stedet viser et flertalls sivilkledde politimenn idet de drar en person ut av bilen og legger han i bakken. Mannen ransakes deretter og geleides inn i en bil.

Et øyenvitne opplyser til Aftonbladet at det var to menn og én kvinne i bilen.

Lørdag kveld pågår det aksjoner mot flere adresser i og rundt Stockholm.

Slo til mot leilighet



Like etter klokken 19.00 slo politiet til mot en leilighet på en annen adresse i byen, hvor én person ble fraktet bort fra stedet.

Leiligheten antas å være stedet den terrorsiktede 39-åringen oppholdt seg på i forkant av terrorangrepet fredag.

Tekniske bevis knytter usbekeren til leiligheten i timene før terrorhandlingen, skriver Aftonbladet

– Jeg så en mørk fyr med en mørk lue bli knuffet inn i bilen, det var bare én som jeg så. Vi bor i samme oppgang, det har vært helt rolig her – frem til nå. Jeg tror de holder på andre etasje, sier en nabo til VG.

VG Spesial: 180 sekunder med skrekk og død

HENTET PERSON I LEILIGHET: En mann i svarte klær ble lørdag kveld ført ut og inn i en sivil politibil med sotede bakruter fra en adresse sør i Stockholm. Mannen var ikke påført håndjern. Foto: Helge Mikalsen , VG

Slår til flere steder

I 19-tiden lørdag gikk ti politifolk med hunder inn på adressen i Vårberg sør i byen, som Aftonbladet skriver at politiet tror 39-åringen oppholdt seg i bare timer før terrorangrepet fredag.

VG har snakket med naboer til den aktuelle leiligheten, som ikke har kjennskap til hvem som bor på adressen.



Like før klokken 19.00 lørdag ble en mann ført ut og inn i en sivil politibil med sotede bakruter. Han var ikke påført håndjern, hadde luen ned i fjeset for å beskytte seg mot et stort antall skuelystne ungdommer som har samlet seg utenfor leiligheten

Like etterpå forlot en gruppe politifolk i sivil leiligheten bærende på store bager.

Politikilder bekrefter til Aftonbladet at aksjonen i Vårberg kobles til fredagens terrorangrep.

Tidligere arbeidskamerat av siktet 39-åring: – Helt uvirkelig

Avhør av siktet 39-åring

Lørdag ble det gjennomført avhør av den siktede 39-åringen som skal ha gjennomført lastebilangrepet i Stockholm.

Det opplyste 39-åringens forsvarer Johan Eriksson til Aftonbladet lørdag kveld.

Avhøret var det første der forsvareren var til stede.

En domstol har nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, ifølge Eriksson, som sier at han derfor ikke kan kommentere avhøret nærmere enn å bekrefte at det er blitt gjennomført.

Vitner: Ledet politiet til gjerningsmannen