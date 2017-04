Aksjon mot bil knyttet til 39-åringen – tre personer tatt med av politiet

STOCKHOLM (VG) Svensk politi har innbrakt tre personer knyttet til den terrorsiktede 39-åringen. Det gjennomføres lørdag kveld aksjoner mot flere adresser i byen.

Politiet har knust ruten på førersiden av en bil på Kungsholmen i Stockholm, forteller Aftonbladets fotograf på stedet.

Politiaksjonen, som antas å være knyttet til fredagens angrep i den svenske hovedstaden, skjedde like etter klokken 17.00 lørdag, bare noen hundre meter fra der 39-åringen ble pågrepet fredag kveld, ifølge avisen.

De tre personene som er innbrakt av politiet satt i en bil som knyttes til den 39 år gamle mannen som er mistenkt for å ha stått bak lastebilangrepet i Stockholm fredag ettermiddag.

Et flertalls sivilkledde politimenn skal ha ført personene bort fra bilen, skriver Aftonbladet.

Vitner på stedet sier til avisen at minst to personer skal ha blitt ført vekk fra området.

Eva Nilsson, pressetalsmann for politiet i Sverige, sier til VG at hun ikke kjenner til politiaksjonen ved Kungsholmen.

Ifølge Aftonbladet har det kommet meldinger om flere politiaksjoner i og rundt Stockholm lørdag kveld.

FØRERSIDEN AV BILEN: Politiet knuste ruten på bilen de tre personene satt i. Foto: Helge Mikalsen , VG

Slår til flere steder

Minst ti politifolk med hunder har også slått til på en adresse i Ängsholmsgrend sør i Stockholm lørdag ettermiddag.

VG har snakket med naboer til den aktuelle leiligheten, men de kjenner ikke til hvem som bor på adressen.

Lørdag ettermiddag er politiet fortsatt inne i leiligheten, hvor de tar bilder. Det er foreløpig ikke kjent om aksjonen er knyttet til terrorangrepet fredag.

Like før klokken 19 ble en mann ført ut og inn i en sivil politibil med sotede bakruter. Han var ikke påført håndjern, hadde luen ned i fjeset for å beskytte seg mot et stort antall skuelystne ungdommer som har samlet seg utenfor leiligheten

Like etterpå forlot en gruppe politifolk i sivil leiligheten bærende på store bager

HENTET PERSON I LEILIGHET: En mann i svarte klær ble lørdag kveld ført ut og inn i en sivil politibil med sotede bakruter fra en adresse sør i Stockholm. Mannen var ikke påført håndjern. Spanere i svensk politi har bedt om å bli anonymisert på VGs bilder. Foto: Helge Mikalsen , VG

Avhør av siktet 39-åring

Lørdag ble det gjennomført avhør av den siktede 39-åringen som skal ha gjennomført lastebilangrepet i Stockholm.

Det opplyste 39-åringens forsvarer Johan Eriksson til Aftonbladet lørdag kveld.

Avhøret var det første der forsvareren var til stede.

En domstol har nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, ifølge Eriksson, som sier at han derfor ikke kan kommentere avhøret nærmere enn å bekrefte at det er blitt gjennomført.

