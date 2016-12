Nordmann i Berlin: – Jeg fikk flashback til Nice

Ole Kristian Tangenes (30) og kjæresten hadde nettopp vært på julemarkedet da de så politibil etter politibil suse forbi dem med blålys på.

30-åringen satt ute sammen med kjæresten sin i Berlin da førjulsidyllen brått endret seg til et mareritt: Julemarkedet de nettopp hadde vært på ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche var omringet av nødetater. Det viste seg fort at en lastebil hadde kjørt rett inn i folkemengden og drept minst ni personer.

– Vi gikk ut for å se hvor politibilene var på vei. Det var da vi så at julemarkedet ble evakuert. Vi så bare en folkemengde som sprang i en retning, men jeg vet ikke om det var politiet som dirigerte de den veien, sier Tangenes.

BAKGRUNN: Minst ni drept etter at lastebil traff julemarked i Berlin

– Skjønte ingenting



I tillegg til politibiler og politifolk med våpen og skuddsikre vester, er det også mange ambulansebiler på stedet i kveld. Stadig flere nødetater kommer, forteller han.

– Politiet har sperret av hele området rundt julemarkedet, og området inne på stedet er helt tomt nå. Jeg klarer ikke å se noe annet enn nødetatene.

Det tok litt tid før Tangenes og kjæresten skjønte nøyaktig hva som hadde skjedd.

– Det virket jo ikke så veldig bra når en ser på hvordan politiet oppfører seg. Vi visste ikke hva vi skulle gjøre.

Men etter hvert begynte meldingene å tikke inn.

– Det var da det begynte å gå opp for oss hva som egentlig har skjedd og jeg fikk flashback til Nice.

– Det er ekkelt å være her nå, og ferien blir ikke den samme. Men vi kommer nok til å være her til torsdag som planlagt.

– Den bremset aldri



Britiske Emma Rushton var vitne til den tragiske hendelsen og sier at det umulig kunne ha vært en ulykke.

– Bilen kjørte tvers gjennom hovedgaten i julemarkedet og det kan ikke ha vært snakk om noen ulykke, fordi den bremset aldri, Rushton til Sky News.

Hun sier farten var rundt 65 kilometer i timen.

– Den hadde stor fart og kjørte ned bord og stoler og restauranter. Vi sto oppe i en trapp ved en restaurant som ble fullstendig smadret, sier kvinnen.

Davy Wathne: – Enormt politioppbud

TV 2-kjendisen Davy Wathne befinner seg i Berlin, og var lenge uvitende om den dramatiske hendelsen sier han.

– Jeg hadde vært ute og spist og skulle ta taxi. Da fant jeg ut at alt var sperret av og ble fortalt at det mest sannsynlig hadde skjedd et terrorangrep. Det er bare et par hundre meter fra hotellet jeg bor på, sier sportsankeret.

TV 2-profilen, Davy Wathne var rett ved markedet som ble angrepet. Foto: Frode Hansen , VG

Han forteller at angrepet også skjedde rett ved der landslaget bodde i forbindelse med oppladningen til kampen mot Tsjekkia.

–Jeg har ruslet fram og tilbake på det julemarkedet i hele dag. Det er veldig spesielt. Det er et idyllisk julemarked, og så skjer dette, sier han.

– Jeg har bare sett en uendelighet av biler med blålys: Ambulanser, politibiler og et enormt politioppbud, legger Wathne til.

Snakket om hvor trygt Berlin er



Stine Myrvang (37) er også i Berlin på ferie sammen med sin samboer, og datter på to år. De hadde vært på julemarkedet like før klokken åtte og gikk videre der ifra for en matbit noen hundre meter unna.

– Plutselig hørte vi flere sirener, men vi tenkte ikke noe over det. Det er jo noe en hører hele tiden i denne byen, sier Myrvang.

Mens lyden av sirenene enda kunne høres, snakket paret om hvor trygt Berlin er sammenlignet med Paris, forteller Myrvang:

– Vi snakket om terror og at vi ikke ville ha dratt til Paris. Samtalen hadde vi mens den tragiske hendelsen skjedde på julemarkedet -bare at vi ikke fikk det med oss.

Det var først når familien var tilbake på hotellet at de fikk med seg hva som hadde skjedd:

– Det var veldig ekkelt. Vi har stort sett holdt oss på hotellrommet siden og skal hjem i morgen kveld. Datteren vår har heldigvis ikke fått med seg hva som har skjedd. Vi blir sittende inne og følge med på TV, sier hun.

Myrvang og samboeren bor omtrent tre hundre meter unna julemarkedet. Hun sier det er veldig rolig og stille i gatene nå.