Tyskland vil ha «lasermannen» utlevert

Over 20 år etter at svenske John Ausonius (63) ble mistenkt for et drap i Tyskland, har tyske myndigheter begjært den såkalte «lasermannen» utlevert.

Siden 1994 har den nå 63 år gamle mannen sittet bak lås og slå etter at han ble dømt til livsvarig fengsel for ett drap, ti drapsforsøk og ni grove ran i Sverige. Han skjøt elleve personer i 1991 og 1992, og ble gjenstand for en av de største politijaktene i svensk historie.

Det eneste ofrene hadde som likhet var at de var mørke. Navnet «lasermannen» fikk han fordi ofrene som regel oppdaget en rød prikk på kroppen fra geværsiktet.

Bakgrunn: Slik var «lasermannen»

Mistenkt lenge

Han sitter fortsatt i fengsel, men restriksjonene er ikke lenger like strenge - og han får nå komme ut åtte timer fire ganger i året.

Nå risikerer han imidlertid å bli utlevert og tiltalt for et over 20 år gammelt drap i Tyskland, skriver Aftonbladet.

Bakgrunnen er drapet 68 år gamle Blanka Zmigrod, som ble skutt i hodet da hun var på vei hjem fra jobb på en restaurant i Frankfurt i februar 1992.

Da John Ausonius ble pågrepet for sine attentat i Sverige, ble alle utenlandsreisene kartlagt. Ifølge Aftonbladet viste det seg da han hadde var på den aktuelle restauranten i Frankfurt i uken før drapet, noe som raskt fanget politiets oppmerksomhet.

På restauranten skal han ha havnet i en krangel med den senere drepte kvinnen.

«Lasermannen 2»: Slik mener de Peter Mangs skjulte sine spor

Kritiserer Tyskland

Han ble mistenkt for drapet, og avhørt av tysk politi i 1996. Selv har han hele tiden nektet for å ha hatt noe med drapet å gjøre.

I slutten av forrige uke fikk han imidlertid beskjed om at Tyskland ville ha ham utlevert.

– Jeg har ikke noe problemer med å dra, jeg tror jeg kommer til å bli frifunnet og at saken blir henlagt, men det må jo gå riktig for seg, sier han til Aftonbladet.

Fikk du med deg? Disse ekstremistene har Breivik sendt brev til

Forsvareren Thomas Olsson har ikke fått dokumentene, men mener det er usannsynlig å kunne bli utlevert etter så lang tid.

– Det å utsette etterforskningen av en mistanke så mange år, vi snakker om 20 år, er selvsagt helt uakseptabelt. Og et tegn på manglende respekt for reglene, sier han.