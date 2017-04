Lærer og elev drept i skyting på barneskole i California

En lærer og en åtte år gammel gutt er drept etter at en mann åpnet ild på en skole i San Bernardino.

Det bekrefter politiet på en pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid. Politiet identifiserer skytteren som Cedric Anderson (53), og sier at det var kona Karen Smith som ble funnet drept i et klasserom ved 10.30-tiden lokal tid.

Politiet mener at mannen drepte kona før han drepte seg selv.

To elever ble sendt til sykehus med kritiske skader, men den ene - en åtte år gammel gutt - døde senere av skadene. Gutten er identifisert som Jonathan Martinez.

– Vi tror at dette er et drap og selvdrap, sier Mike Maddon i det lokale politiet på en pressekonferanse mandag kveld.

I GOD BEHOLD: En kvinne omfavner datteren utenfor Cajon High School i San Bernardino. Foto: Frederic J. Brown , AFP

Den drepte kvinnen var lærer for første- til fjerdeklassinger med behov for ekstra oppfølging.

Mannen skal ha sjekket inn i resepsjonen før han tok seg til klasserommet. Da mannen kom inn i klasserommet, ble det klart at han hadde et våpen.

– Mannen hadde kommet for å besøke kvinnen i klasserommet, sier Ron Maass i politiet i San Bernardino.

Han påpeker at politiet ikke tror elevene var mål i skytingene, men at de to elevene trolig ble skutt fordi de oppholdt seg i nærheten av kvinnen.