Lærer drept i skyting på barneskole i California

En lærer er drept og to elever er kritisk skadd etter en skoleskyting i San Bernardino, California.

To elever er sendt til sykehus med kritiske skader etter en skyteepisode på en barneskole i San Bernardino, øst for Los Angeles.

På en pressekonferanse bekrefter politiet nå at to voksne personer, en mann og en kvinne, er funnet døde i et klasserom. Politiet mener mannen drepte kvinnen, før han drepte seg selv.

Kvinnen var lærer ved skolen.

– Vi tror at dette er et drap og selvdrap, opplyser Mike Maddon i det lokale politiet på en pressekonferanse mandag kveld.

POLITIAKSJON: Politiet rykket inn etter meldinger om skyting ved skolen. Foto: Ap

Mannen skal ha sjekket inn i resepsjonen før han tok seg til klasserommet. Da mannen kom inn i klasserommet, ble det klart at han hadde et våpen.

- Mannen hadde kommet for å besøke kvinnen i klasserommet, sier Ron Maass i politiet i San Bernardino.

Han påpeker at politiet ikke tror elevene var mål i skytingene, men at de to elevene trolig ble skutt fordi de oppholdt seg i nærheten av kvinnen.



To elever til sykehus, lærer skutt

Maria Garcia, talskvinne for San Bernardino City Unified School District, sier til AP at de mener det dreier seg om familiekonflikt.



Politiet fikk spørsmål om dette på pressekonferansen, men ønsket ikke å kommentere relasjonen mellom mannen og kvinnen.



Bakgrunnen for skytingen er altså uklar.



Startet om morgenen



Politiet fikk de første meldingene om hendelsen klokken 10.37 om morgenen lokal tid, som tilsvarer like etter klokken halv åtte norsk tid.

Skoleskytingen skjer midt i en stor voldsøkning i byen, skriver LA Times. Avisen skriver at 2016 var det dødeligste året i San Bernardino siden 1995, med 41 prosent økning i drap fra 2015 til 2016.

I 2015 ble 15 personer drept i en masseskyting ved Inland Regional Center i San Bernardino.

- Vi har igjen fått en tragisk hendelse, sier Madden på pressekonferansen mandag kveld.