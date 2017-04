Slik tror kypriotisk politi at far og datter (3) krysset til Nord-Kypros

PERISTERONA (VG) Politiet tror den norske faren fikk smuglet sin datter (3) over til Nord-Kypros, ved en ubevoktet overgang i buffersonen som deler øya.

Kypros er delt på tvers av en 180 kilometer lang FN-kontrollert buffersone, den «grønne linjen» som den kalles fordi vegetasjonen vokser fritt. Her er det en rekke områder der man enkelt og ubemerket kan krysse ulovlig mellom de to delene av øya.

PÅ KYPROS: Nilas Johnsen og Jørgen Braastad

I et slikt område tror kypriotisk politi at den norske barnefaren enten selv, eller med hjelp fra andre, fraktet sin datter (3), etter at hun ble tatt fra moren og bortført av maskerte menn utenfor barnehagen på torsdag.

Les også: Far i epost til moren: – Jeg beholder datteren vår i en uke

Politiet har forklart VG at de jobber ut fra tre hovedteorier, der den mest sannsynlige er at far og datter skjuler seg et sted på Nord-Kypros.

Fredag ble fire menn varetektsfengslet i tre dager, mens politiet undersøker om de kan ha vært mennene som utførte bortføringen.

Én av disse mennene er fra landsbyen Peristerona, rundt en halvtimes kjøring fra hovedstaden Nikosia. Peristerona ligger helt inntil buffersonen.

MULIG FLUKTRUTE: En av de fire mennene som er pågrepet og mistenkt i forbindelse med barnefordelingssaken, har røtter i landsbyen Peristerona, nær buffersonen. Foto: Jørgen Braastad , VG

Barnebortføringen er samtaleemnet rundt kafébordene ved kirken, som ligger nær en nedlagt moské, i det som en gang var en landsby der greske og tyrkiske kyprioter bodde side om side.

Bakgrunn: Derfor lever hatet på den delte øya Kypros

– Det er en rekke steder der man kan krysse ubemerket til Nord-Kypros herfra. Det har vært slik i en årrekke, og det er minst fem slike steder som er godt kjent blant folk herfra, sier politimannen Giorgos Ap (65), som ikke vil bli tatt bilde av fordi han tror de kriminelle som planla bortføringen har venner i landsbyen.

Hans tidligere sjef, nå pensjonerte Andreas Christoforides (73), har bred erfaring med buffersonen fra sin tid som politisjef i området.

Han tilbyr seg å ta VG med ut i buffersonen, som i praksis er et jordbruksområde.

Der en grusvei ut av landsbyen ender i et T-kryss, er det skilt som viser at FN-styrken på Kypros patruljerer her. Noe de ifølge Christoforides sjelden gjør.

PEKER MOT NORD-KYPROS: Den pensjonerte politisjefen Andreas Christoforides (73), forklarer VG hvor enkelt det er å krysse over til den tyrkiske delen av Kypros, utenom de lovlige grensepostene. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Der ser du hvor nærme de tyrkiskokkuperte områdene på Nord-Kypros er, sier han og peker på en klynge hus rundt hundre meter unna, på andre siden av et inntørket elveleie.

– Man kan enkelt kjøre hit med bil og gå rett over uten at man blir stanset av noen. Fra det jeg har lest i lokale medier skal de ha krysset ved et slikt punkt, men det kan være flere steder langs den tørre elven her, sier han.

Et vakttårn på venstre side tilhører det tyrkiske militæret på Nord-Kypros, mens et litt større et på den høyre siden disponeres av FN. Begge ser tomme ut.

Politiet sier til VG at de er sikre på at far og datter ikke krysset til Nord-Kypros ved de offisielle sjekkpunktene, for da ville de ha blitt registrert.

BUFFERSONE: Delelinjen mellom Kypros og Den tyrkiske republikken Nord-Kypros er under bevoktning av FN. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Det er mange steder man kan krysse ved ubevoktede overganger. Det er en sannsynlig teori, men vi har ikke utelukket noe. Vi leter på kypriotisk side, og har kommunikasjon med politimyndighetene i de okkuperte områdene, sier polititalsmann Stelios Stylianou til VG.

Morens advokat Laris Vrahimis er godt informert om etterforskningen. Han har tidligere sagt til VG at han tror far og datter skjuler seg et sted på øya, men at han ikke er sikker på noe som helst. Faren kan også ha forsøkt å dra videre til Tyrkia med datteren, for å kunne reise derfra til Norge.

– Landsbyen Peristerona er ett av mange steder de kan ha benyttet. Det er nevnt på grunn av koblingen til en av de varetektsfengslede, men vi må ta forbehold om at de kun er mistenkt, ikke tiltalt, og at det ikke er sikkert at de har utført bortføringen, sier Vrahimis.

Kypriotisk politi forklarer til VG at den norske barnefaren risikerer tiltale for «bortføring av eget barn», og for «dannelse av kriminelt forbund», som begge deler har en øvre strafferamme på syv år.

Flere andre punkter har kommet frem under politiets etterforskning av saken så langt:

** Kypriotisk politi mener barnefaren ankom tyrkiskokkupert Nord-Kypros allerede den 18. april, via flyplassen Ercan. Han er ikke registrert ved noen offisielle sjekkpunkter på vei inn i den greske delen av øya.

** Naboer ved barnehagen har fortalt politiet at en bil flere dager i forveien har spanet utenfor. De mistenkte skal ifølge kypriotiske medier ha laget et kart over området.

** Rett etter jenta ble tatt, fikk hun trolig nye klær, ettersom klærne hun hadde på seg da hun ble bortført senere ble funnet i en søppelbøtte nær barnehagen.

** Det blir antatt at jenta er blitt fraktet til Nord-Kypros gjennom en ulovlig overgang. Politiet undersøker om faren kan ha leid et hus der, men det er ikke bekreftet.