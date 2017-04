Norsk jente (4) kidnappet på Kypros

I fjor ble tre nordmenn arrestert for å ha planlagt kidnapping av et norsk barn på Kypros. Nå bekrefter kypriotisk politi at den samme jenta er kidnappet.

Politiet opplyser overfor VG at fireåringen ble kidnappet fra barnehagen sin i 07.45-tiden norsk tid.

– Nå arbeider vi på spreng for å finne gjerningsmennene. Vår førsteprioritet er å finne jenta, sier politiet i Nikosia til VG.

To maskerte menn skal ha tatt med seg barnet, kort tid etter at moren leverte henne i barnehagen i byen Nikosia, ifølge TV 2, som først omtalte saken.

Kilder opplyser overfor kanalen at flere barnehageansatte forsøkte å stanse kidnapperne, som stakk av i en Range Rover, men at de mislyktes. De opplyser videre at store politistyrker nå søker etter gjerningsmennene og fireåringen.

Kanalen hevder videre at bilen har klart å passere grensen mellom den tyrkiske og greske delen av øya, men disse opplysningene er ikke bekreftet fra offentlig hold.

Rekognoserte ved barnehage i fjor

Det var 1. februar i fjor at tre nordmenn, deriblant den kjente eks-torpedoen Espen Lee, ble pågrepet av kypriotisk politi. Det er ingen indikasjoner på at de samme personene er involvert i dagens kidnapping.

I 2016 mistenkte etterforskerne at de mistenkte nordmennene planla å kidnappe fireåringen på oppdrag fra jentas biologiske far i Norge.

Samme måned omtalte VG en kypriotisk politirapport der det fremkom at Lee og en norsk 40-åring skal ha spanet på barnemorens leilighet og fireåringens barnehage.

– Vi har fått informasjon om at de i den perioden kan ha spanet på barnehagen, morens leilighet og boligen til hennes foreldre, sa en politikilde til VG i fjor.

Kypriotisk politi kunngjorde senere at de ikke fant noen holdepunkter for at de tre hadde gjort noe straffbart, og tolv døgn senere var Lee tilbake på norsk jord etter å ha blitt utvist fra Kypros.

Espen Lee: – Hadde jeg hatt et annet navn, ville det ikke vært et problem

Senere ble Lee, barnefaren og to andre nordmenn siktet for frihetsberøvelse og omsorgsunndragelse av norsk politi, men saken ble henlagt av statsadvokaten i Norge.