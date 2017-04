Norsk jente (3) kidnappet på Kypros - er hos norsk far

En norsk jente (3) ble torsdag morgen tatt av to maskerte menn på vei til barnehagen på Kypros. Barnefarens advokat sier til VG at jenta nå er hos sin norske far.

Politiet opplyser overfor VG at treåringen ble kidnappet fra barnehagen sin i byen Nikosia cirka 07.45 norsk tid.

Barnefarens advokat, Morten Engesbak, var først svært tilbakeholden med å kommentere kidnappingssaken da VG kontaktet ham like før klokken 12. Få minutter senere kommer advokaten med følgende melding:

– Klienten min har opplyst at han er gjenforent med sin datter og at de har det bra. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier Engesbak til VG.

Advokaten vil heller ikke opplyse hvor faren og jenta befinner seg nå.



VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med barnefaren.

Morens advokat Laris Vrahimis visste ikke at barnefaren er sammen med barnet. Han forteller til VG at moren er opprørt, men at hun stoler på at politiet vil finne datteren hennes.



I 11-tiden fikk VG opplyst at store politistyrker fortsatt leter etter jenta og de to mennene som sto bak bortføringen, som først ble omtalt av TV 2.



– Nå arbeider vi på spreng for å finne gjerningsmennene. Vår førsteprioritet er å finne jenta, sier politibetjent Michael Michael i Nikosia-politiet til VG.

– Hun ble tatt i det hun kom til barnehagen. To maskerte menn skal ha tatt barnet utenfor barnehagen. De stakk av i bil, sier politibetjenten.

Politiet etterlyste torsdag formiddag en svart Range Rover i forbindelse med bortføringen.

Espen Lee avviser all befatning

1. februar i fjor ble tre nordmenn, deriblant den kjente eks-torpedoen Espen Lee, pågrepet av kypriotisk politi, mistenkt for å ha planlagt å kidnappe den samme jenta som ble bortført torsdag, på oppdrag fra barnefaren i Norge.



Saken ble henlagt.



Espen Lee sier via sin sønn Robert Lee at han ikke har noen befatning med den pågående kidnappingssaken.



– Jeg fikk tak i Espen nå. Han er hjemme i Norge, her i Oslo og har ingenting med saken på Kypros å gjøre, og viser til henleggelsen av saken mot ham, sier sønnen Robert Lee til VG.

Forsøkte å stanse kidnapperne

– Vi sjekker biler, i luften og til sjøs. På nåværende tidspunkt så vet vi ikke om hun er tatt ut av Kypros, eller hvor hun eventuelt er, så vi sjekker alt, sier Stelios Stiliano, pressetalsmann fra politiet på Kypros.

I en pressemelding fra politiet går det frem at to menn med hetter tok med seg jenta fra barnehagen, rett etter at moren hadde levert henne.

TV 2 siterer anonyme kilder på at barnehageansatte forsøkte å stanse kidnappingen. De hevder videre at fluktbilen har klart å passere grensen mellom den gresk-kypriotiske og tyrkiske delen av øya, men disse opplysningene er ikke bekreftet fra offentlig hold. I pressemeldingen fra politiet heter det at bilen stakk av i en ukjent retning.

Kripos er varslet om saken.

– Vi er nå varslet via Interpol om at jenta på snart fire år er kidnappet i Nikosia i morges. Vi vil bistå kypriotisk politi med det de måtte trenge, men kan ikke si noe om hva som gjøres nå. Kypriotisk politi må avgjøre hva de kan gå ut med, sier Ida Dahl Nilssen, presseansvarlig i Kripos til VG.

Morens advokat: Tror de er på tyrkisk side

Morens advokat på Kypros, Laris Vrahimis sier til VG at moren ba om ekstra sikkerhetstiltak fra politiet etter den forrige kidnappings-saken, men at dette ikke ble etterkommet.

– To til tre maskerte menn angrep moren i 08-tiden i morges og kidnappet den snart fire år gamle datteren hennes. Politiet leter nå intenst, og teorien er at de har beveget seg inn i den tyrkiske delen av Kypros, sier Laris Vrahimis til VG.

– Ble det bedt om ekstra sikkerhet rundt mor og barn etter den forrige saken i februar 2016?

– Det ble forsøkt å få i stand en styrket sikkerhet rundt dem, men politiet her var ikke i stand til å etterkomme dette, svarer Vrahimis.

12. november 2015 ble treåringens mor anmeldt av barnefaren for å ha ført datteren deres ut av landet, såkalt omsorgsunndragelse.

Noen dager etter anmeldelsen var levert, sendte moren en e-post til norsk politi hvor hun hevdet at hun og barnefaren hadde en avtale om at moren og datteren skulle tilbake til Kypros etter oppholdet i Norge..