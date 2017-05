Kypros-kidnappingen: Faren har sendt ny epost, sier han vil til Norge

ISTANBUL (VG) I en ny epost skal den norske faren til treåringen bortført på Kypros, skrive at han vil ta datteren med til Norge.

Kypriotiske medier har omtalt at faren har sendt denne eposten, noe morens advokat Laris Vrahimis har uttalt til lokale medier. Faren skal fortelle at han og datteren har det bra, og at han har bestemt seg for å ta henne med til Norge i løpet av få dager.

– Jeg er kjent med at han har sendt en epost med det innholdet. Jeg har lest eposten, og jeg er i dialog med morens norske advokat. Jeg har informert om at det ikke er grunn til å frykte for barnets sikkerhet, sier farens norske advokat Mette Yvonne Larsen til VG.

Politiet på Kypros leter frenetisk etter den tre år gamle jenta med norsk far og kypriotisk mor, som ifølge moren skal ha blitt bortført da hun skulle leveres til barnehagen den 27. april.

Det er utstedt en arrestordre på faren, og politiet på Kypros har forklart VG at deres hovedteori er at han tok barnet over til den tyrkisk-okkuperte, nordlige siden av øya.

Faren har også tidligere sendt en epost til moren, der han lovet å beholde datteren i kun én uke, og så kontakte henne med en endelig løsning på konflikten om hvem som skal ha omsorg for barnet.

Advokat Mette Yvonne Larsen har i et intervju med VG vært svært kritisk til både norsk og kypriotisk retts behandling av saken.

– Vi føler at moren ikke gir kypriotiske medier en riktig fremstilling av saken, for hun har hele tiden fått informasjon om barnet fra faren. Vi mener hun også bør rette opp påstander om at hun ble dyttet i bakken av maskerte menn, sier Larsen.

– Vet du hvor far og datter befinner seg nå?

– Det ønsker jeg ikke å uttale meg om.

– Men han risikerer å bli pågrepet av politiet dersom han kommer til Norge, hvordan ser han på det?

– Det kan jeg heller ikke kommentere.

Faren har tidligere benektet at datteren ble tatt av maskerte menn, slik det er blitt fremstilt på Kypros. Det har vært flere fengslingsmøter på Kypros, der politiet mener å ha pågrepet personer de mener hjalp faren i å bortføre sin egen datter.

VG har ikke lyktes å få kontakt med morens advokat Laris Vrahimis, men han har tidligere forklart at dersom far og datter kommer til Norge så vil det være bra for saken, ettersom han tror faren da vil bli pågrepet av norsk politi.

PS: 1. februar i fjor ble tre nordmenn, deriblant den kjente eks-torpedoen Espen Lee, pågrepet av kypriotisk politi, mistenkt for å ha planlagt å kidnappe den samme jenta som ble bortført torsdag, på oppdrag fra barnefaren i Norge. Den saken ble henlagt.