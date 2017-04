Kypros-kidnappingen: Dette er politiets viktigste teorier

NIKOSIA (VG) Politiet på Kypros håper at signaler fra mobiltelefonen til faren til den bortførte treåringen, kan bidra til at de to blir funnet.

VG er kjent med at etterforskerne som jobber med saken, sjekker ut alle som ringer inn til det norske telefonnummeret til den norske barnefaren.

Han er ettersøkt på Kypros for å ha bortført sin egen datter (3), ved hjelp av maskerte menn torsdag.

Bakgrunn: Norsk jente (3) kidnappet på Kypros

Telefonsignaler tyder blant annet på at faren de to siste dagene har befunnet seg på den tyrkiskokkuperte siden av den delte øya.

Det er også en annen mulighet som telefonsporene kan peke mot: At han allerede torsdag ettermiddag hadde kommet seg videre til det tyrkiske fastlandet.

Foto:

Les også: Far i epost til moren: – Jeg beholder datteren vår i en uke

Flyttet seg raskt



VG får vite at politiet håper at faren befinner seg et sted på Kypros, og at de nå jobber ut fra tre hovedteorier:

1. Far og datter er fortsatt på den greske delen av øya: I så fall holder de seg meget godt skjult. Politiet utelukker at de to kan ha forlatt Kypros på lovlig vis, og selv om de skulle hatt falske identifikasjonspapirer anses dette som usannsynlig.

2. De er i skjul på den tyrkiske siden av Kypros: Dette anses som mest sannsynlig. Vitneobservasjoner tyder på at faren oppholdt seg der i uken før bortføringen, og han skal muligens ha leid seg et hus der.

3. De har kommet seg over til det tyrkiske fastlandet: Både politi og militære på den tyrkiske siden mener at far og datter ikke har forlatt den siden av øya. Men VG vet at gresk-kypriotisk politi ikke føler seg trygge på at det ikke kan ha skjedd.

– Dersom de hadde en grundig plan, så kan jenta ha blitt overlevert til faren før varslingen hadde nådd ut på tyrkisk side. Og dersom man vil komme seg videre til Europa fra de okkuperte områdene, så må man dra til Tyrkia, sier en av etterforskerne til VG.

TATT HER: Dette er den private barnehagen der den tre år gamle jenta gikk. VG får opplyst av de ansatte at bortføringen fant sted utenfor på gaten, og at de andre barna ikke merket hva som skjedde. Foto: Jørgen Braastad , VG

Sannsynlige scenarioer

Det er kun Tyrkia som anerkjenner Den tyrkiske republikken Nord-Kypros, så derfor er det kun til Tyrkia det går fly og fergetrafikk.

Sjefinspektør Andreas Angelides og talsmann Stelios Stylianou ved politihovedkvarteret i Nikosia, er forsiktige med hvor mye de vil bekrefte om saken.

– Dette er en meget alvorlig sak, der vi ikke utelukker noen muligheter, sier Angelides.

– De tre mulighetene du skisserer, er de nok de tre mest sannsynlige. Vi har informasjon på at faren var på Nord-Kypros i forkant av bortføringen, og vi tror jenta kan ha blitt fraktet dit. Det kan ikke ha skjedd ved sjekkpunktene, men det finnes andre steder der man kan passere, legger Stylianou til.

– Er sammen og har det bra



VG har ringt Morten Engesbak, som er barnefarens advokat, og lagt frem for ham det kypriotisk politi har fortalt. Han ønsker ikke å kommentere spekulasjoner om hvor far og datter befinner seg.

– Jeg har registrert at det har kommet frem opplysninger i media om dette, men det eneste jeg kan si er at faren har bedt oss formidle at han er sammen med datteren, og at de har det bra, sier Engesbakk.

– Kypriotisk politi mener at det faktum at faren vedgår å være sammen med datteren, inkriminerer han i hennes bortføring?

– Jeg registrerer at de tolker det på den måten, men jeg ønsker ikke å gi min vurdering av selve hendelsen.

UTENFOR RETTSLOKALET: Fire personer ble fremstilt for varetektsfengsling i Nikosia på Kypros fredag. Foto: Jørgen Braastad , VG

Fire menn fengslet



Under et fengslingsmøte fredag ettermiddag, ble fire menn som faren skal ha leid inn til å kidnappe jenta varetektsfengslet i tre dager.

Hovedforsvarer Andreas Eftychiou sa i etterkant til VG at de fire benekter å ha noe med saken å gjøre.

– Vitner har beskrevet en svart Range Rover, og én av de fire har en slik bil. Resten er spekulasjoner, sier Eftychiou.

VG får opplyst at bilen det er snakk om er beslaglagt og blitt gransket for mulige beviser, men politiet forklarer at de også har annen informasjon der de fire mennene navngis. To av de fire er «kjenninger» av politiet fra tidligere saker, blir VG fortalt.

Sendte epost

I en epost skal faren ha varslet moren om at han fortsatt befinner seg på Kypros, og at datteren er ved god helse, får VG opplyst av politiet. I eposten sier faren at han vil beholde datteren i én uke, og så skal ta kontakt med moren for å finne en endelig løsning på konflikten rundt omsorgen for barnet.

Morens advokat Laris Vrahimis sier til VG at denne informasjonen ikke forandrer hans oppfatning av saken.

– Det har ingen betydning, det beviser bare at faren har hatt en plan i hodet som han iverksatte, sier Vrahimis.

Han forklarer at ifølge kypriotisk rett skal barnet være på Kypros, noe det norske rettssystemet har sagt seg enig i.

– Det som nå har skjedd er utvilsomt en illegal bortføring av barnet, så vil jeg anse farens mulighet for å vinne frem i retten her som tilnærmet null, sier Vrahimis.

PS: 1. februar i fjor ble tre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi, deriblant den kjente eks-torpedoen Espen Lee. Politiet på ferieøya mistenkte at de tre nordmennene planla å kidnappe den lille jenta på oppdrag fra hennes biologiske far i Norge.