Kypriotisk politi: Faren til bortført jente (3) har sendt e-post til moren

NIKOSIA/OSLO (VG) Faren skal ha varslet moren om at han fortsatt befinner seg på ferieøya sammen med deres felles datter.

Kypriotisk politi bekrefter til VG fredag ettermiddag at den norske faren som bortførte treåringen på Kypros, skal ha sendt en e-post til jentas mor der han forteller at han befinner seg i et område på øya, uten å spesifisere hvilken del av Kypros han snakker om.

Ifølge denne e-posten skal faren opplyse om at jenta er ved god helse og at han skal være sammen med henne i én uke, for så å ta kontakt med moren for å finne en endelig løsning på hvem som skal ha omsorgsretten.

Dette ble lagt fram under et fengslingsmøte i Nikosia i dag mot de fire mennene som er mistenkt for å ha hjulpet faren i å bortføre datteren fra barnehagen.

– Dette er informasjon som vi har vurdert og som var med å ledet fram til konklusjonen om at faren har arrangert bortføringen og som var bakgrunn for at vi ettersøkte ham i går, sier sersjant og polititalsmann Stelios Stylianon til VG.

Morens advokat Laris Vrahimis sier til VG at denne informasjonen ikke forandrer hans oppfatning av saken.

– Det har ingen betydning, det beviser bare at faren har hatt en plan i hodet som han iverksatte, men vi følte hele veien at det var han som sto bak, sier Vrahimis.