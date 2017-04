Kypriotisk politi: Far til bortført jente (3) har sendt e-post til moren

NIKOSIA/OSLO (VG) I en epost skal faren til den bortførte jenta (3) ha varslet moren om at han fortsatt befinner seg på Kypros, og at han vil beholde datteren i en uke.

Kypriotisk politi bekrefter til VG fredag ettermiddag at den norske faren som bortførte treåringen på Kypros torsdag, skal ha sendt en epost til jentas mor der han forteller at han befinner seg i et område på øya, uten å spesifisere hvilken del av Kypros han snakker om.

I eposten skal faren opplyse om at jenta er ved god helse og at han skal være sammen med henne i én uke. Etter det opplyser han at han skal ta kontakt med moren for å finne en endelig løsning på hvem som skal ha omsorgsretten.

Informasjon om eposten ble lagt fram under et fengslingsmøte i Nikosia i dag mot de fire mennene som er mistenkt for å ha hjulpet faren i å bortføre datteren fra barnehagen.

– Det som kommer frem i eposten er informasjon som vi har vurdert, og som var med på å lede fram til konklusjonen om at faren har arrangert bortføringen. Det var igjen del av bakgrunn for at vi ettersøkte ham i går, sier sersjant og polititalsmann Stelios Stylianon til VG.

ETTERFORSKER: Pressetalsmann Stelios Stylianon i politiet på Kypros. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Følte hele veien at faren sto bak

Morens advokat Laris Vrahimis sier til VG at denne informasjonen ikke forandrer hans oppfatning av saken.

– Det har ingen betydning, det beviser bare at faren har hatt en plan i hodet som han iverksatte, men vi følte hele veien at det var han som sto bak, sier Vrahimis.

Morten Engesbak, som er barnefarens advokat, sier han kun kjenner til eposten hans klient skal ha sendt gjennom det som er referert i mediene.

– Jeg har ikke fått noen offisiell bekreftelse eller annen informasjon om eposten annet enn det som er referert i mediene, sier Engesbak.

Han sier også at han ikke kan si noe om hvilken kontakt han har med faren.

– Jeg har registrert at han skal være etterlyst, men har ikke noen kommentar til det, sier han.

Kypriotisk politi opplyste til VG fredag formiddag at de ikke hadde nye opplysninger om hvor jenta eller faren befinner seg.

Tre punkter

Da VG snakket med morens advokat i går, formidlet han at politiet trodde far og datter fortsatt var på øya på grunn av:

** Myndighetene ved sjekkpunktene mellom Kypros og tyrkiskokkupert Nord-Kypros ble raskt varslet om saken og iverksatte kontroller.

** Politiet på Nord-Kypros har også etterlyst faren og er sikre på at han ikke har passert ved flyplassen der eller ved de største havnene.

** Tyrkia har fulgt opp en etterlysning fra tyrkisk-kypriotisk politi, og både tyrkisk militære, som patruljerer farvannet nord på øya, og den tyrkiske kystvakten, mener de heller ikke har dratt ut i en småbåt.

UTENFOR RETTSLOKALET: Fire personer ble fremstilt for varetektsfengsling i Nikosia på Kypros fredag. FOTO: JØRGEN BRAASTAD, VG

Faren etterlyst

Treåringen, som har norsk far og kypriotisk mor, ble bortført fra barnehagen sin i Nikosia klokken 8.45 lokal tid torsdag morgen. Politiet mener en sort bil av merket Range Rover trolig ble brukt til bortføringen.

De fire pågrepne mennene er tre kyprioter og en syrer, alle mellom 33 og 47 år. En domstol besluttet fredag å varetektsfengsle dem i tre dager.

Samtidig er treåringen meldt savnet gjennom Interpol, mens faren er etterlyst.

Barnefaren har tapt kampen om foreldreretten i Norge siden domstolen mener datteren er sterkere knyttet til Kypros enn Norge. Domstolen har derfor konkludert med at faren må kjempe om omsorgen for datteren i det kypriotiske rettssystemet, hvor barnemoren har fått full rett til å ha datteren hos seg.