Kidnappingssaken: – Mye tilsier at faren fortsatt er i skjul på Kypros

NIKOSIA/OSLO (VG) Det er flere årsaker til at den norske faren og hans bortførte datter (3) trolig er i skjul på ferieøya, ifølge advokaten til jentas mor.

Den tre år gamle norske jenta ble kidnappet av to hettekledde menn ved barnehagen sin i byen Nikosia på Kypros rundt klokken 08.45 lokal tid torsdag. Det skjedde etter at jenta hadde ankommet barnehagen sammen med sin kypriotiske mor.

Kypriotisk politi har satt i gang et omfattende søk etter treåringen og mennene som bortførte henne. Samtidig er det utstedt arrestordre på jentas norske far.

Farens advokat, Morten Engesbak, sa til VG torsdag formiddag at faren er sammen med jenta. Han ville ikke opplyse hvor de to befinner seg.

VG snakket med morens advokat, Laris Vrahimis, i den kypriotiske hovedstaden Nikosia sent torsdag kveld.

– Jeg er veldig usikker på hvor far og datter er nå, og det blir spekulasjoner, men det er ulike teorier på hvor de eventuelt kan være, sier Vrahimis.

Peker mot Kypros

Advokaten sier han vet at etterforskerne mener far og datter trolig fortsatt er på Kypros av følgende grunner:

** Myndighetene ved sjekkpunktene mellom Kypros og tyrkiskokkupert Nord-Kypros ble raskt varslet om saken og iverksatte kontroller.

** Politiet på Nord-Kypros har også etterlyst faren og er sikre på at han ikke har passert ved flyplassen der eller ved de største havnene.

** Tyrkia har fulgt opp en etterlysning fra tyrkisk-kypriotisk politi, og både tyrkisk militære, som patruljerer farvannet nord på øya, og den tyrkiske kystvakten, mener de heller ikke har dratt ut i en småbåt.

– Mye tilsier at han fortsatt er i skjul et sted på Kypros. Men jeg føler meg ikke trygg, sier Vrahimis.

– Det er mange steder han kan ha krysset til Nord-Kypros ubemerket, for man har ikke kontroll på hele delelinjen. Og på Nord-Kypros er korrupsjon utbredt. Men faren hadde nok ikke regnet med at politiet der også leter etter ham, fortsetter han.

Dersom far og datter er på vei mot Norge, så er det positivt mener advokaten.

– Dersom de skjuler seg et sted, enten på Kypros eller et sted i Tyrkia, så vil ikke det være bra for en liten jente. Dersom de ankommer Norge så vil jo faren bli pågrepet av norsk politi, så det er jo det beste som kan skje.

Bakgrunn: Barn og mor i skjul

– Gjenforent

Det har ikke lyktes VG i å komme i kontakt med barnefaren.

– Klienten min har opplyst at han er gjenforent med sin datter og at de har det bra. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sa barnefarens advokat da VG var i kontakt med ham.

Politiet har etterlyst en svart Range Rover i forbindelse med bortføringen. I tillegg til de to som tok jenta, skal ytterligere én mann skal ha vært i bilen, opplyser politiet til VG.

Ved 15-tiden sa pressekontakt Stelios Styliano ved politiet på Kypros til VG at de ikke kunne si hvorvidt faren er med jenta eller ikke. De hadde da heller ingen opplysninger om hvor jenta kunne være.

– Vi sjekker biler, i luften og til sjøs. På nåværende tidspunkt så vet vi ikke om hun er tatt ut av Kypros, eller hvor hun eventuelt er, så vi sjekker alt, sa pressekontakten.

Politiet varsler at de vil søke om europeisk eller internasjonal arrestordre om de finner bevis for at jenta kan være tatt ut av landet.

Far anmeldte mor

Jentas mor ble i november 2015 anmeldt av den norske barnefaren for å ha ført datteren deres ut av Norge, såkalt omsorgsunndragelse. Moren hevdet imidlertid i en e-post til norsk politi noen dager senere at hun og barnefaren hadde en avtale om at moren og datteren skulle tilbake til Kypros etter et opphold i Norge. Saken ble henlagt på bevisets stilling.

1. februar i fjor ble tre nordmenn deriblant den kjente eks-torpedoen Espen Lee, pågrepet av kypriotisk politi, mistenkt for å ha planlagt å kidnappe den samme jenta på oppdrag fra barnefaren i Norge.

Saken ble henlagt.

Espen Lee sier via sin sønn Robert Lee at han ikke har noen befatning med den pågående kidnappingssaken.

– Han er hjemme i Norge, her i Oslo og har ingenting med saken på Kypros å gjøre, og viser til henleggelsen av saken mot ham, sier sønnen til VG torsdag.