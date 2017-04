Advokat: Norsk rett har krenket far til bortført jente (3)

Norsk rett har ikke gitt ivaretatt farens rett til å få hørt saken muntlig i Norge, mener advokat Mette Yvonne Larsen.

Advokat Mette Yvonne Larsen representerer faren til den norske jenta (3) som ble tatt med av maskerte menn på Kypros torsdag.

– Det norske rettssystemet har etter vår oppfatning krenket vår klients rett til å få prøvd sin sak muntlig, sier Larsen til VG.

Hun har representert faren til treåringen siden moren tok barnet med til Kypros i november 2015.

– Mitt hovedkrav på vegne av faren har vært at domstolen skal iverksette muntlig høring i Norge for å avklare hvor barnesaken skal behandles, og hvor et norsk barn er hjemmehørende. Alle domstoler har gitt avslag på krav om muntlig høring, sier Larsen.

Kritisk til rettssystemet på Kypros

Advokaten er svært kritisk til norske myndigheters håndtering av saken.

– Norske myndigheter har forsømt sitt ansvar for å behandle barnebortføringsaken overfor Kypros. Vår klient har brukt nærmere én million kroner på advokater på Kypros, uten at rettssystemet der har gjort noe som helst i retning av å anerkjenne hans rettigheter som far, sier Larsen.

– Etter vår oppfatning har Kypros et rettssystem som ikke ivaretar de minimumsstandarder som kan forventes.

Farens advokat Mette Yvonne Larsen mener i tillegg at Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 8, som gjelder vern om familieliv, er brutt. Larsen opplyser om at hun jobber med en ny anke til Høyesterett.

Fører ikke det frem, vil hun ta saken til den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Årelang konflikt

Det har vært en betent konflikt mellom mor og far til treåringen siden moren tok med treåringen til Kypros. Faren har anmeldt moren for bortføring – det som heter omsorgsunndragelse i straffeloven – men han har ikke nådd frem med saken i hverken tingrett, lagrett eller Høyesterett.

De norske domstolene mener det er kypriotiske domstoler som må behandle saken.

1. februar i fjor ble tre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi, deriblant den kjente eks-torpedoen Espen Lee. Politiet på ferieøya mistenkte at de tre nordmennene planla å kidnappe den lille jenta på oppdrag fra hennes biologiske far i Norge.

UTENFOR RETTEN: Fire personer fremstilles for retten i Nikosia i forbindelse med bortføringen av jenta på Kypros. Foto: JØRGEN BRAASTAD, VG

Ifølge VGs opplysninger skal barnefaren ha forsøkt å få datteren til Norge, med hjemmel i Haag-konvensjonens regelverk i barnebortføringssaker. I den anledning sendte norske myndigheter et formelt brev til kypriotiske myndigheter.

Myndighetene på Kypros opplyste da at det i en rettsanmodning fra en domstol på ferieøya skal foreligge en beslutning om at moren hadde omsorgsansvaret for datteren.

Dermed ble ikke saken behandlet ytterligere av norske myndigheter.

– Absurde anklager

– Vi mener denne saken har vært grundig behandlet, og riktig behandlet, i en rekke instanser i norske domstoler, sier Elsa Charlotte Gil, morens norske advokat, til VG.

Morens kypriotiske advokat Laris Vrahimis kaller anklagene «absurde».

– Faren har hatt alle muligheter til å legge frem sin sak, men har bare forsøkt å få rettsprosessen satt til side, sier Vrahimis til VG.

Han påpeker at norsk rett har anerkjent at saken behandles av kypriotisk rett, og han reagerer på beskrivelsen av det kypriotiske rettssystemet.

– Vårt rettssystem er upartisk, og anerkjenner selvsagt fedres rettigheter. Jeg er familieadvokat og har selv hatt utenlandske fedre som har lagt frem sin sak i retten her, og vunnet frem, sier Vrahimis.

AVVISER ANKLAGENE: Laris Vrahimis er advokat for moren til den bortførte treåringen. Han reagerer på Mette Yvonne Larsens påstander om at kypriotisk rettsvesen er upålitelig. Foto: JØRGEN BRAASTAD, VG

Han viser til at retten har funnet at moren er en kompetent forsørger og omsorgsperson, og at barnet har tilknytning til Kypros etter å ha bodd her siden hun var to år gammel.

– Faren har mulighet til å anke saken her og søke om foreldreretten, men etter å ha bortført sin egen datter på denne måten, så vil det selvsagt påvirke sakens utfall.