Kvinne-opprop i Saudi-Arabia: Vil ikke lenger måtte bli fulgt av menn

Kvinner i Saudi-Arabia krever å få reise, arbeide og studere uten å bli fulgt av en mann.

Etter det som startet som en kampanje på Twitter, har nå 14.000 kvinner signert et opprop om å få slutt på ordningen med at kvinner må ha en mannlig «verge» for å arbeide, studere eller reise.

– Jeg er veldig stolt, sier aktivist Aziza Al-Yousef til BBC. Hun leverte oppropet til myndighetene, og håper nå på en respons.

Saudi Arabia praktiserer en svært konservativ islamsk praksis, og en kvinne må ha tillatelse fra hennes far, bror, eller annen mannlig slektning dersom hun ønsker å skaffe seg et pass, gifte seg eller forlate landet. Også det å leie et hus, gjennomgå behandling på sykehus og å gå til sak krever ofte også samtykke.

Mange arbeidsplasser og universiteter bedriver også en praksis med å kreve at en mannlig «verge» samtykker i at hun arbeider eller studerer, selv om dette ikke er rettslig påkrevet. Kanalen melder at kvinner som opplever at deres mannlige «verger» mishandler dem eller innskrenker deres frihet har svært få muligheter.

– Jeg er min egen verge



Etter at Human Rights Watch tok tak i problemstillingen, begynte engasjementet på Twitter. Under en hashtag skrevet på arabisk, som kan oversettes til «Saudiske kvinner vil avskaffe «verge»-systemet», tok flere kvinner til orde.Flere armbånd har også blitt produsert og gjengitt på bilder på Twitter påskrevet «Jeg er min egen verge».

– De har gjort det klart at de ikke vil behandles som annenrangs borgere lenger, og nå er det på tide at myndighetene lytter, sier Kristine Beckerle som er forsker i Human Rights Watch.

Aziza Al-Yousef ble arrestert av politiet i 2013, da hun brøt loven ved å kjøre bil. Yousef er ikke redd for at oppropet vil få lignende konsekvenser:

– Jeg er ikke urolig. Jeg gjør ikke noe galt. Det viktige er at en kvinne blir behandlet som en fullverdig borger, opplyser Yousef.