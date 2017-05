Kvinne falt over bord fra danskebåten

Det ble satt igang en større leteaksjon da en kvinne i 50-årene falt over bord fra danskebåten fra Oslo til København tirsdag formiddag. Søket etter kvinnen er nå avsluttet.

– Vi manglet en person da vi ankom København, og da kontaktet vi politiet rutinemessig. Saken ligger hos dem nå. Det er det vi kan si, sier DFDS-sjef Roar Funderlund til VG.

Myndighetene fikk ifølge Helsingborgs Dagblad melding om at en person skal ha falt over bord rundt klokken 12 tirsdag. Vakthavende i Marinestaben i det danske forsvaret opplyser til VG at hendelsen skjedde rundt klokken åtte på morgenen.

– Vi gikk igjennom overvåkingskameraene og så at noen hadde falt over bord, sier Stefan Lunn, vakthavende ved Forsvarets operasjonssenter i Aarhus, til SVT.

Personen som falt over bord er ifølge København-politiet en kvinne i 50-årene.

Søket pågikk delvis i dansk og delvis i svensk farvann. Det svenske sjøfartsverket opplyste til VG da søket pågikk at de hadde fått forespørsel fra sine danske kolleger om å bidra med redningsresursser, men henviste utover det til danskene, som leder operasjonen, for videre kommentarer.

Søket ble avsluttet i 16-tiden, og identiteten til kvinnen er ikke kjent, melder NRK. I alt ble seks redningsfartøy og et helikopter satt inn i søket.