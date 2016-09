Museum lar besøkere gjøre sitt fornødne på «gulldo»

Det er ikke alle som kan si at de har sittet på et toalett laget av gull. Nå har du imidlertid muligheten.

Guggenheim-museet i New York gir nå besøkerne sine muligheten til å sitte på en gyllen trone når naturen kaller.

Som en del av «America»-utstillingen på Solomon R.Guggenheim-museet som åpnet fredag har den italienske kunstneren Maurizio Cattelan byttet ut toalettet på badet i femte etasje med et funksjonelt toalett i 18 karat gull, skriver Associated Press.

Besøkere får bruke det gylne klosettet akkurat slik de ville brukt et vanlig toalett.

Det er Cattalans første utstillingsobjekt på Guggenheim-museet siden en utstilling i 2011.

Museet skriver på sin hjemmeside at i et gallerimiljø hvor besøkere alltid blir bedt om å «ikke røre», får man nå en gyllen mulighet til å tilbringe litt alenetid med et verk fra en av de store samtidskunstnerne i dag.

Solomon R. Guggenheim Museum er et museum for moderne kunst i New York, og har stått langs Fifth Avenue i den amerikanske storbyen siden 1937. Museumet er oppkalt etter industrilederen og kunstsamleren Solomon R. Guggenheim som døde i 1949.