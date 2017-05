Basquiat-maleri satte ny amerikansk rekord

Et maleri av Jean-Michel Basquiat gikk under hammeren for 930 millioner kroner.

Det er tidenes høyeste auksjonssum for et maleri av en amerikansk kunstner.

En intens budkrig utspant seg mellom en kunde i lokalene til auksjonshuset Sotheby's i New York og en budgiver på telefon fra Asia. Til slutt var det telefonkunden som sikret seg maleriet «Untitled» fra 1982.

Haitisk-amerikanske Jean-Michel Basquiat er en av USAs viktigste moderne kunstnere og var del av kretsen rundt Andy Warhol. Han døde av overdose i 1988.

Den forrige rekordsummen for et amerikansk kunstverk tilhørte nettopp et maleri av Andy Warhol: «Silver Car Crash (Double Disaster)». Dette ble solgt for 105,4 millioner dollar for fire år siden.

Vinnerbudet for Basquiat-maleriet var på 110,5 millioner dollar – noe som gjør det til et av de mest kostbare moderne kunstverkene noensinne.