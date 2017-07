Brannen i Split sprer seg raskt, og flere hoteller i området rundt byen er evakuert. Norske turister forteller at de kan kjenne røyken og flammene.

Brannen startet ved 2.30-tiden natt til mandag i Tučepi, utenfor den kroatiske feriebyen Split.

Mandag ettermiddag er flere landsbyer er rammet. Myndighetene har ikke kontroll på brannen, skriver Croatia News.

RØYKFYLT: Strandturister i feriebyen Split i Kroatia ser flammene fra skogbrannen godt. Foto: Stig Roar Holmquist

Foreløpig er det umulig å vite hvor stort skadeomfanget er, men flere hus og barnehager har brent ned. 800 gjester er evakuert fra tre hoteller i Tučepi, ifølge den britiske avisen Express.

Minst 300 brannmenn skal være på stedet. I løpet av mandagen skal også rundt 100 soldater ha blitt sendt for å bistå, opplyste forsvarsminister Damir Krsticevic, ifølge Reuters.

Flere eldre er evakuert fra et røykdekket område ved landsbyen Zrnovnica, øst for Split.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Hlina, skal både vann- og el-anlegg være rammet. Årsaken til brannen er ukjent.

– Kjenner varmen

Tučepi ligger nesten 6,7 mil fra Split, der Sunniva Hagen Stavseth (14) er på ferie med familien. Siden brannen brøt ut i går har flammene spredt seg og beveget seg nærmere byen der de befinner seg.

– Jeg vil ikke være her. Flammene blir bare større og større og de har ikke kontroll, sier hun til VG på telefon.

– Vi kjenner varmen og lukten. Vi ser så vidt sola fordi det er så mye røyk.

Split er et populært feriested, og det er flere nordmenn på hotellet der hun og familien bor, forteller hun.

– Alle er redde. Noen gråter. Vi vet ikke hva som kommer til å skje, sier hun.

Også i juni brøt det ut storbrann i Kroatia.

FULL STOPP: Skogbrannen utenfor Split har ført til stengte veier og full stopp i trafikken. Bildet ble tatt på vei ut fra Split i retning Podstrana. Foto: Svein Johansen

Veiene stengt

Norske Ernes Tafro (33) er opprinnelig fra Bosnia og forstår kroatisk. Han er på ferie med kone og to barn, og forteller at de står bom stille på vei ut fra Split med bil.

– Alle veiene er stengt. Brannen er kommet ganske langt ned, og deler av byen er så røykbelagt at du ikke ser blokkene, sier han.

Myndighetene opplyser på Kroatisk radio at de har kontroll på brannen, ifølge Tafro.

– Men det brenner veldig nærme boligblokkene. Problemet er at vinden skifter slik at det blir ekstra vanskelig å få den under kontroll, sier han.

– Vi er ganske grå

SLIPPER VANN PÅ BRANNEN: Minst seks redningsfly opererte utenfor Stobrek ved Split mandag ettermiddag, ifølge turist Trygve Wettestad. Foto: privat

Trygve Wettestad (43) er på ferie sammen med hele storfamilien i Stobrek, en landsby like utenfor Split. På telefon med VG forteller om minst seks redningsfly som forsøker å få bukt med flammene.

– Det begynte i natt og har spredd seg utrolig fort. Det brenner fortsatt ekstremt mye. Vi ser svære flammer langs fjellsiden, sier Wettestad.

Familien befinner seg ved sjøen, like ved en landsby som evakueres mandag kveld, samtidig som VG prater med Wettestad på telefon.

– Vi føler oss foreløpig ikke i fare. Det er mye bebyggelse mellom oss og flammene. Men det regner aske så vi er ganske grå, forteller han.

– Men spredningen fortsetter og det vil være mer krevende for brannmanskapet å slukke flammene nå som solen går ned.