Nordmenn rammet av storbrann i Kroatia

Ved tretiden i natt gikk brannalarmen på flere av hotellene i den populære feriebyen Podgora i Kroatia. Skogbrannen satte en støkk i flere nordmenn.

– Da vi våknet kjente vi lukten av røyk. Vi kledde på oss raskt og forlot rommet. I gangen var det mye røyk og folk, og i resepsjonen ble vi møtt av en løpende brannmann som ba oss forlate hotellet så raskt som mulig. Det var gnister og flammer overalt, og en palme tok fyr rett utenfor hotellet. Folk var forvirret, vi løp. Vi turte ikke være der, sier Unni Jakobsdotter Vik (54) fra Fyresdal til VG.

I FYR OG FLAMME: Skogbrannen spredte seg raskt grunnet sterk vind. Foto: UNNI JAKOBSDATTER VIK

Hun er på ferie med datteren Anne Merethe (23). De våknet av brannalarmen på hotell Sirena rundt klokken 03.00 i natt. De forlot eiendelene sine og hotellet umiddelbart, og var redde brannen skulle utvikle seg på grunn av sterk vind.

Først når de kom et lite stykke vekk fra hotellet, ringte Vik turoperatøren TUI. Ifølge svenske Aftonbladet skal skogbrannen ha brutt ut utenfor tettstedet, men nærmet seg bebyggelsen i løpet av natten.

– Vi kom ikke gjennom hos TUI grunnet stor pågang, og da jeg kom gjennom hos politiet ble jeg ikke forstått. Etter hvert kom vi oss til Medora Euri, et annet Tui-hotell, hvor vi er blitt tatt godt vare på. Turoperatøren er nå i gang med å sjekke forholdene på hotellet vi forlot, og om vi kan hente tingene våre. Enkelte av de evakuerte gjestene hadde kun laken rundt seg da vi ble innlosjert her, sier hun.

Våknet av vind og støy

Aleksander Bråttum Tjæran (28) og Rebakka Enoksen Tjæran (33) befinner seg i en leid leilighet i Tučepi sammen med sine to barn på 3 1/2 år og 8 måneder.

– Det var litt dramatisk og ekkelt fordi vi visste ikke om brannen kom til å nå oss. Noen i leilighetene rundt oss stakk av med engang, mens andre beholdt roen. Vi pakket koffertene våre, men bestemte oss for å se an situasjonen. Barna fikk sove gjennom natten, sier Bråttum Tjæran til VG.

Han ble vekket av kona cirka 02.30 i natt. Hun våknet av støyen på utsiden av leiligheten.

– Hun våknet av vinden og lyden av knekte greiner. Vi gikk ut på verandaen og fikk øye på flammene rundt leiligheten. Jeg tipper de var noen hundre meter fra oss. Det er mange leiligheter her, og flere som fulgte med fra verandaene sine gjennom natten.

Bråttum Tjæran forteller at alt er rolig i området rundt ham nå.

– De ryker litt, og brannvesenet holder fremdeles på med slukkearbeid, men stemningen er rolig her.

Mye røyk

Joakim Mangen (34) Flateby bor på Medora Euri sammen med kjæresten sin. De ble ikke oppmerksomme på brannen før 07.00 søndag morgen. Mangen sier han er blitt fortalt at brannen, som rammet fjellsiden bak hotellet, nå skal være under kontroll.

– Ifølge turoperatøren skal de ha fått kontroll på skogbrannen nå - det hele opplevdes som veldig udramatisk for oss.

MYE RØYK: Skogbrannen skal være under kontroll ifølge turoperatøren TUI, men turistene området er fremdeles plaget med mye røyk. Foto: JOAKIM MANGEN

Han forteller at stemningen på hotellet, som ligger cirka to kilometer fra brannen i luftlinje, er normal.

– Her går alt sin vante gang. Det som plager oss mest nå er lukten og veldig mye røyk, men vi blir nok ikke evakuert. Det var nok mere dramatisk i natt, sier Mangen som har bestemt seg for å fullføre en ukes ferie som ble startet for to dager siden.

Beklager til sine reisende



Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i TUI, opplyser til VG at brannen er under kontroll.

– Vi fikk de første meldingene om brannen rundt klokken fem i natt. For to timer siden var brannen under kontroll. Nå ser det ut som alle våre gjester har det bra heldigvis, sier Aspengren.

TUI har totalt 199 nordmenn i Split.

– Vi flyttet kun gjester fra Sirena til Medora. Resten av gjestene er på hotellene de ble innlosjert på. Jeg har ikke fått noen rapport om stor pågang i nattetimene, men beklager til de som ikke kom gjennom til oss. Samtlige reisene med TUI blir tatt hånd om nå. Vi følger situasjonen tett, sier Aspengren.