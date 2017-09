Krisemøte i Det hvite hus etter prøvesprengning

USA kommer til å forberede skisser til nye sanksjoner mot Nord-Korea etter helgens atomprøvesprengning.

Det melder nyhetsbyrået AFP.

Pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Sanders, sier ifølge byrået at USAs president Donald Trump søndag skal møte sitt nasjonale sikkerhetsteam for å diskutere Nord-Koreas atomprøvesprengning. ¨

– Det nasjonale sikkerhetsteamet følger situasjonen nøye. Presidenten og teamet hans vil ha et møte for å diskutere situasjonen i dag. Vi kommer med oppdateringer, skriver pressesekretæren i en uttalelse.

USAs finansminister Steven Mnuchin sier ifølge Fox News at han kommer til å planlegge nye sanksjoner mot Nord-Korea.

– Jeg vil lage en ny sanksjonspakke som sier at enhver gjør forretninger med Nord-Korea, ikke kan gjøre forretninger med oss, sier Mnuchin.

Han viser til frihandelsavtalen med Sør-Korea, og sier at president Donald Trump har gjort det klart at han vil ha en bedre økonomisk avtale med landet.

– Vi gir mye militærhjelp til dem. @POTUS (president Trumps twitterkonto, journ. anm.) har gjort det klart at vi vil ha en bedre økonomisk avtale, sier Mnuchin videre.

Storbritannias statsminister, Theresa May, sier ifølge Sky News at Nord-KOreas handling er en uakseptabel trussel mot det internasjonale samfunnet.

– Det internasjonale samfunnet må nå komme sammen og fortsette å øke presset på Nord-Koreas ledere for å stanse deres destabiliserende handlinger, sier May.

Nord-Korea gjennomførte natt til søndag en test av en hydrogenbombe. Testen ble omtalt som et gjennombrudd for Nord-Korea, og at dette vil være en langvarig krise for verdenssamfunnet, fordi Nord-Korea ikke ser ut til å ville bøye seg for internasjonalt press.