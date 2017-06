Steven Averys advokat peker ut Halbachs ekskjæreste som mistenkt

Steven Averys advokat, Kathleen Zellner, mener sjalusi er drapsmotivet til Halbachs ekskjæreste.

Netflix-serien «Making a Murderer» fikk hele verdens øyne på seg i slutten av 2015. Steven Avery og nevøen Brendan Dassey ble dømt for drapet på Teresa Halbach i 2007, og dokumentaren argumenterer for Avery og Dassey er uskyldige.

Her kan du lese VGs sak om mordet i 2007.

Onsdag la Averys nye advokat, Kathleen Zellner frem et 1.272 sider langt dokument for staten Wisconsin, og krever at Avery får en ny rettssak, ifølge RollingStone.

Blant annet trekker hun frem at ekskjæresten Ryan Hillegas skal ha hatt romantisk interesse for Halbach etter bruddet, og at han forfulgte den 25 år gamle jenta etter at hun innledet et forhold til romkameraten sin, Scott Bloedorn. Dette avviker fra hva Hillegas har sagt i vitneboksen i den første rettssaken.

Aktor: Bevisene serien utelot

I dokumentet til Zellner står det at Hillegas og Bloedorn skal ha vært bestevenner.

– Mr. Hillegas begikk mened (ga falsk forklaring, journ.anm.) under rettssaken da han beskrev Ms. Halbachs forhold til Mr. Bloedorn som platonisk og aldri romantisk eller seksuelt, står det videre.

Det fremgår også i transkripsjonen fra rettssaken, hvor Hillegas beskriver forholdet deres som «bare romkamerater».

Steven Avery – Uskyldig eller skyldig?

Det mener Zellner er en viktig detalj, fordi det var grunnlag til å undersøke Hillegas som en mistenkt på bakgrunn av at han hadde drapsmotiv. Han har heller ikke motiv for dagen Halbach ble drept – 31. oktober 2005.

Scott Bloedorn skal ha respondert med «Du mener Ryan Hillegas», da en etterforsker fortalte at advokat Zellner ville komme med en alternativ mistenkt i saken.

Justisdepartementet i Wisconsin svarte med at de fortsatt mener Avery er skyldig. De skal ha skrevet i svaret at de er overbevist om at retten vil avvise dokumentet til Zellner, ifølge RollingStone.

Averys nevø, Brendan Dassey, ble dømt til livstid for medvirkning til drapet, likskjending og voldtekt på Halbach. I 2007 tilsto han å ha hjulpet onkelen. I august i fjor ble imidlertid livstidsdommen opphevet, og dommeren besluttet prøveløslatelse av Dassey i november. Det ble anket av statsadvokaten i Wisconsin, og den nå 26 år gamle Dassey sitter fortsatt bak lås og slå.