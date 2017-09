Tromsøværing (23) varetektsfengslet for kokainsmugling i Brasil: Risikerer 15 års fengsel

RIO DE JANEIRO (VG) En 23 år gammel mann fra Tromsø sitter varetektsfengslet i Brasil, etter at han ble pågrepet med tre kilo kokain på flyplassen i Rio de Janeiro.

– Han er arrestert og vil bli siktet for internasjonal narkotikasmugling, som kan straffes med inntil femten års fengsel, sier pressetalsmann i det føderale politiet i Rio de Janeiro, Artur Ferreira, til VG.

Nordmannen skal ifølge avisen O Dia ha vært klar til å gå ombord på en flyvning til Zürich i Sveits da han ble pågrepet på flyplassen Tom Jobim International Airport i Rio de Janeiro. I den innsjekkede bagasjen skal politiet ha funnet tre kilo kokain gjemt under en falsk bunn i kofferten.

Brasiliansk politi vil ikke bekrefte hvor mannen var på vei, men opplyser at 23-åringen ikke reiste sammen med noen andre. De vet ikke om han var turist i Brasil eller om han har noen annen tilknytning til landet.

– Han valgte i innledende politiavhør å forholde seg taus og vil ikke avgi noen forklaring før første rettsmøte. Noen dato for dette er foreløpig ikke satt, sier Ferreira.

Kjent for norsk politi

Leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll, bekrefter til VG at den pågrepne 23-åringen er fra Tromsø.

– Han er tidligere kjent for politiet, men vi har ikke noen andre opplysninger vi kan gå ut med, sier han.

Brasiliansk politi opplyser til VG at mannen allerede hadde gjennomført innsjekkingen, og at kofferten med narkotikaen var sendt til lasterommet på flyet.

Da kofferten ble rutinemessig scannet, ble en større mengde organisk materiale oppdaget. Føderale agenter ble tilkalt, og en narkotikahund ble satt til å lukte på kofferten. Når hundene politiet bruker setter seg, er det en bekreftelse på at det er gjort et funn.

– Det var nettopp det hunden gjorde i dette tilfellet. Kofferten ble åpnet, og vi oppdaget at den hadde en falsk bunn. Her ble det narkotiske stoffet funnet, sier Artur Ferreira til VG.

Politiet har foreløpig testet stoffet og fått bekreftet at det er kokain.

– Stoffet er sendt videre til analyse. Inntil videre sitter nordmannen varetektsfengslet, sier Ferreira.

Sitter i nyrenovert fengsel

Brasil har ved en rekke anledninger fått internasjonal kritikk for de elendige forholdene i fengslene, som er overfylte. Tidligere i år ble 60 personer drept i et fengselsopprør nord i landet.

Brasiliansk politi opplyser til VG at 23-åringen sitter i José Frederico Marques-fengselet, en varetektsenhet for fanger som avventer rettens behandling av straffesaker, i bydelen Benfica.

Her sitter også Rios tidligere guvernør Sergio Cabral og andre fanger som er involvert i de omfattende korrupsjonssakene som er under opprulling i Rio de Janeiro.

Fengselet er helt nyrenovert og går for å være et av «byens beste». Det ble pusset opp nettopp for å ta imot de fengslede politikerne. Fengselet har en kapasitet på 162 personer. Ifølge avisa O Globo er cellene 16 kvadratmeter store og har kapasitet til 6 personer. Cellene har tre køyesenger, toalett og dusj med kaldt vann.

Politiet vil ikke opplyse om 23-åringen deler celle med andre, eller om han hatt besøk av noen så langt.

– Han har rett til å være ute hver dag og kan ta imot besøk av familiemedlemmer, opplyser politiet til VG.

UD gir bistand

Pressetalsperson Guri Solberg i Utenriksdepartementet bekrefter fengslingen overfor VG.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er fengslet i Brasil. Vi gir konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier hun.

I Brasil er menneskene som rekrutteres til narkotikasmugling, som forsøker å transportere stoff til utlandet, kjent som «muldyr».

Politits kommunikasjonenhet opplyser at de har identifisert mange forsøk på å skjule narkotika-smugling: i baksiden av bøker, i barneleker, i skjønnhets- eller hygieneprodukter, i sokker og rundt kroppen festet med tape.

– Stoffet inntas til og med i form av kapsler, og personene risikerer sitt eget liv og sin egen helse.

