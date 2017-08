Tre norske mistenkt for gruppevoldtekt ved svenskegrensen

Tre personer er mistenkt for å ha gruppevoldtatt en ung norsk kvinne i et skogsområde i Charlottenberg i Sverige.

To menn i 20-årene og en kvinne i tenårene, alle fra Norge, ble 12. august varetektsfengslet i Värmland tingrett mistenkt for voldtekt av en ung kvinne.

Hendelsen skal ifølge den svenske påtalemyndigheten ha skjedd 27. juli utendørs i skogsområde i Charlottenberg. Forholdet ble ifølge Värmlands Folkblad anmeldt samme dag.

Offeret skal ifølge svensk påtalemyndighet også ha blitt utsatt for grov mishandling av de tre personene. En svensk person skal også ha vært til stede, men han er ikke mistenkt for noen kriminell handling.

Saken fortsetter under bildet av skogsområdet hvor hendelsen skal ha skjedd.

ETTERFORSKNING: Svensk politi har utført etterforskning i skogsområdet hvor den angivelige voldtekten skal ha funnet sted. Foto: Bengt Andersson

Handlet på kjøpesenter

Politijurist ved påtalemyndigheten i Karlstad, Stefan Wessberg, opplyser til VG at de nå varetektsfengslede personene og offeret var på et midlertidig besøk i Charlottenberg. Ifølge VGs opplysninger hadde de handlet på et kjøpesenter.

Wessberg opplyser at den fornærmede og de mistenkte kjente hverandre. Politiet etterforsker saken som en gruppevoldtekt.

– Ja, det ligger i sakens natur siden alle tre er pågrepet for voldtekt. Men det trenger ikke nødvendigvis bety at alle var aktive. Det kan være nok å ha vært på stedet og dermed involvert, har Wessberg tidligere uttalt til svenske Expressen.

Nordisk arrestordre

De tre angivelige gjerningspersonene vendte senere tilbake til Norge, men ble deretter begjært utlevert til Sverige etter en nordisk arrestordre.

– Alle tre samtykket til utlevering og ble transportert av norsk politi til Arvika, sier Wessberg til VG. Han opplyser at det var Hedmark politidistrikt som utleverte de tre personene.



Wessberg sier at alle trolig har et narkotikamisbruk. En av de mistenkte ble i fjor dømt for narkotikabruk, tyveri og skadeverk på en politibil.

VG har vært i kontakt med forsvarere i saken som ikke kan kommentere hvordan de tre stiller seg til saken fordi de underlagt taushetsplikt om spørsmålet av retten på bakgrunn av fare for at de tre kan samordne forklaringer.

Wessberg opplyser til lokalavisen Värmlands Folkblad at de tre personene stiller seg ulikt til mistanken. Han opplyser til VG at det vil kunne bli tatt ut tiltale innen en måned.