Tre menn mistenkt for drap på Tova

De tre unge mennene som var siktet for kidnapping av Tova (19) er nå mistenkt for drap.

Det bekrefter svensk påtalemyndighet via Christer Sammens overfor Aftonbladet.

Ifølge Aftonbladet ble en av de tre mistenkte politianmeldt for å ha mishandlet kvinnen for to måneder siden.

Anmeldelsen mot 22-åringen kom inn 19.mars i år. Etterforskningsleder i mishandlingssaken, Arek Nowak, sier til avisen at han ikke kan si noe om om mannen ble pågrepet den gang.

På en pressekonferanse tirsdag opplyste politiet at liket av den drepte kvinnen viser tegn til ytre vold, og at hun ble funnet i sjøen. Politiet vil så langt ikke si noe om hvordan kvinnen ble drept, og fortsetter nå med tekniske undersøkelser og avhør, skriver Expressen.

– Jeg kan bekrefte at det er Tovas kropp som er funnet i natt, noe som gjør at mistanken i saken nå handler om drap, sier Sammens til Aftonbladet om statusen til de tre som har pågrepet i saken.

– Tova har blitt funnet drept



Tidligere i dag da politiet ennå ikke hadde gått ut og bekreftet offisielt hvem som var funnet i Hälsingland i natt, refererte Aftonbladet Facebook-oppdateringen til Tovas far.

Overfor Aftonbladet hadde han godkjent at meldingen på Facebook ble videreformidlet.

«Det er slutt, Tova har blitt funnet drept. Noen har tatt hennes liv. Det er så fryktelig tungt og jeg vet ikke hvordan vi skal klare dette. Livet må jo gå videre, men jeg vet bare ikke hvordan. Tova vår elskede datter, ditt liv ble altfor kort», skriver den fortvilte faren»

Politiet bekreftet ved 02.30-tiden natt til tirsdag at personen ble funnet død i forbindelse med den omfattende leteaksjonen etter den 19 år gamle kvinnen, men ville ikke bekrefte hvorvidt det var Tova som var funnet.

Senere på dagen har politiet vært mer og mer tydelige.

– Alt taler for at det er den forsvunne Tova, sa Christer Nordström, politiets pressekontakt i Region Mitt til Aftonbladet i morgentimene.

Store politistyrker søkte mandag kveld og natt til tirsdag etter den savnede kvinnen ved en gård i dette området. De søkte blant annet i et vann, hvor naboer har fortalt politiet om uvanlig aktivitet.



Bakgrunn: Politiet har sikret spor på en gård

Tre menn pågrepet



De tre mennene som er pågrepet er alle i 20-årene. De var opprinnelig mistenkt for å ha bortført den 19 år gamle kvinnen, som sist ble sett av sine venner i Hudiksvall-området i Hälsingland lørdag kveld.

Ifølge Aftonbladet skal de tre mennene ha blitt kjent med Tova på grunnskolen, hvor de gikk noen år over henne. Ingen av dem skal være tidligere straffedømt for alvorlig kriminalitet, og samtlige nekter straffskyld.

Tirsdag formiddag og ettermiddag jobber svensk politi fortsatt i sjøen rundt funnstedet.

Aftonbladet melder om at to dykkere befinner seg i sjøen, mens politiets teknikere holder oppsyn på land.