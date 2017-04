Sommarstuga-drapene: Foreldrene til tiltalt kvinne (42) ville selge «sommarstugan»

Da den 19 år gamle afghaneren 3. august i fjor snek seg inn på soverommet til sin svenske kjærestes (42) foreldre med en kniv, var kjæresten blitt utelukket fra foreldrenes testamente.

Og sommerhytta – «sommarstugan» på svensk – skulle selges, skriver Aftonbladet.

Avisen har gått gjennom etterforskningsdokumentene, som i Sverige blir offentlige samtidig som en tiltale tas ut, noe som skjedde i går.



Dokumentene og avhørene tegner bildet av en skrekkinngytende kveld og et mulig økonomisk motiv.

– Mye i denne saken taler for at motivet er penger. Det kan også være sjalusi og uenighet, sa statsadvokat Jonas Fahlander på en pressekonferanse i går.

Kjæresteparet ble pågrepet i Trondheim 30. august i fjor.

Testamentet



Etter å ha hjulpet sin datter i årevis med penger, biler og leiligheter, hadde hennes far (68) og mor (64) til slutt gått lei, ifølge morens forklaring til politiet. Over sommeren skulle de skrive et testament, hvor 42-åringen ikke skulle få noe, ettersom hun allerede hadde fått sin del.

Årsaken til at de ville selge sommerhytta ved Arboga i Sverige, var at de hadde skaffet seg bobil og ikke brukte den lenger.

Datteren nødet dem imidlertid til ikke å selge den. Om noen måneder ville hun ha fått tak i penger slik at hun kunne kjøpe den, har moren forklart.

SOMMERSTUGAN: Selve åstedet, sommerhytta til den drepte faren og såvidt overlevende moren til den tiltalte datteren (42), kan ha vært et motiv for ugjerningen. Den skulle selges. Foto: Frode Hansen , VG

Tiltalen: Druknet mannen



Dette var samme hytte som hennes eksmann ett år i forveien, august 2015, hadde blitt funnet druknet på én meters dyp.

Politiet åpnet ikke sak, før forsikringsselskapet If kom over mistenkelige omstendigheter, etter at hun hadde forsøkt å få utbetalt hans livsforskring – som hun selv hadde tegnet.

Nå er kvinnen, som er mor til seks barn og utdannet sosionom, tiltalt også for dette drapet.

Etter eksmannens død kom den 19-årige afghaneren til Sverige fra Iran, høsten 2015. Kvinnen har også drevet et asylmottak, hvor hun ble beskyldt for å ha tvunget asylsøkere til sex, ifølge Eskilstuna Kuriren.

Afghaner har erkjent



Mindre enn ett år senere, 3. august i fjor, var foreldrene i sommerhytta for å rydde ut og klargjøre den til salg. Etter å ha spist, drukket litt rødvin og gått og lagt seg, snek 42-åringens unge kjæreste seg inn i hytta.

Etter å ha nektet i flere måneder, erkjente han til slutt overfor politiet at det var 42-åringen som kjørte med han ut til hytta denne kvelden. I avhør har han også forklart hun hadde mast på han i flere uker om å gjennomføre ugjerningen.

– Som en skrekkfilm



– Hun sa til meg, 'du må gå og drepe mine foreldre', har han fortalt politiet, ifølge Aftonbladet.

På vei opp til andreetasje, hvor soverommet var, etterlot han seg skoavtrykk som har knyttet ham til stedet. Etter å ha ventet en halvtime på at foreldrene til kjæresten skulle sovne, gikk han inn på rommet og begynte å hugge,

Faren ble drept. Moren overlevde såvidt og fikk ringt politiet klokken 23.09.

– Jeg har hull, jeg har hull i kinnet og i brystet og ... Det er som en skrekkfilm, sa hun til operatøren.