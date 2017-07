Slo til mot de to største kriminelle markedsstedene på det mørke nettet

Svartebørsmarkedene AlphaBay og Hansa sto for handel av over 350.000 ulovlige varer som narkotika, skytevåpen og skadelig programvare på det mørke nettet. Nå er begge stengt.

– Dette er en fremragende suksess fra myndighetene i Europa og USA, sier administrerende direktør Rob Wainwright i Europol i en pressemelding torsdag.

Sammen med blant andre den amerikanske justisministeren Jeff Sessions, fungerende FBI-sjef George McCabe og nestlederen for det amerikanske narkotikapolitiet DEA (Drug Enforcement Agency) Chuck Rosenberg, annonserte Europol-sjefen på en pressekonferanse i Washington D.C torsdag at de i en koordinert internasjonal operasjon har lyktes med å slå til mot og stenge de to store ulovlige markedsstedene AlphaBay og Hansa, som opererte på det mørke nettet.

Les også: Frykter spredning av dødsdop gjennom det mørke nettet

Digital svartebørs



«Markedsplassene» ble brukt til illegalt salg av varer som dødelige og ulovlige rusmidler, stjålne eller forfalskede identifikasjonsdokumenter, andre forfalskede varer, skytevåpen, giftige kjemikalier og skadelig programvare over hele verden.

– Mulighetene for narkotikasmuglere og andre kriminelle rundt omkring i verden har i dag fått et kraftig tilbakeslag, sier Europol-sjefen om den vellykkede aksjonen mot de to digitale svartebørsmarkedene.

Han beskriver operasjonen som en «sofistikert felles handling» i flere land.

– Gjennom å handle sammen har vi i dag sendt en klar melding om at vi har midler til å identifisere denne typen kriminalitet og slå tilbake – selv i områder på det mørke nettet, sier Europol-sjefen i pressemeldingen.

Markedsstedet AlphaBay ble stengt i begynnelsen av juli.

Les du denne? Slik vil politiet komme kriminelle på det mørke nettet i forkjøpet

Over 350.000 salgsoppføringer

EU-kommissær for migrasjon og internpolitikk Dimitris Avramopoulos sier i en pressemelding at det mørke nettet vokser seg til å bli et tilfluktssted for grenseløs kriminalitet.

– Dette er en trussel mot våre samfunn og økonomier som vi bare kan beseire sammen globalt. Bekjempelsen av de to største kriminelle markedene på det mørke nettet gjennomført av amerikanske og europeiske myndigheter viser viktigheten og nødvendigheten av internasjonalt samarbeid for å bekjempe kriminalitet, sier han.

Ifølge Europol var AlphaBay det største kriminelle markedsstedet på det såkalte mørke nettet – tilgjengelig gjennom en skjult tjeneste på Tor-nettverket som skjulte brukernes identitet og hvor serveren befant seg.

Det amerikanske justisdepartementet skriver i en pressemelding at AlphaBay skal ha hatt over 200.000 brukere og over 40.000 leverandører. Markedsstedet hadde også over 250.000 oppføringer for salg av ulovlige rusmidler og kjemikalier, og over 100.000 salg av stjålne eller forfalskede identifikasjonsdokumenter.

Sammenlignet hadde det digitale svartebørsmarkedet «Silk Road», som ble stengt i 2013 bare 14.000 salgsoppføringer, ifølge det amerikanske justisdepartementet.

Det ulovlige markedsstedet Hansa skal ha blitt overtatt og overvåket i én måned før det ble stengt.

VG+: Ruser seg på elefantdop

VIL TA SELGERE OG LEVERANDØRER: På en pressekonferanse i Washington D.C torsdag annonserte blant andre USAs justisminister Jeff Sessions at de har lykkes med å stenge ned de to største svartebørsmarkedene på det mørke nettet. REUTERS/Aaron P. Bernstein

Les også: Legemiddelfirma saksøkt for å ha bidratt til svartebørshandel

USAs justisminister: Vil bruke alle verktøy



– Dette er sannsynligvis en av de viktigste kriminelle etterforskningene i år, det å slå til mot det største mørke nettmarkedet i historien, sa den amerikanske justisministeren Jeff Sessions på pressekonferansen;

– Uten tvil – rettssystemet står overfor en ny utfordring fra transnasjonale organisasjoner som tror de kan begå sine forbrytelser og unngå straff ved å benytte seg av det mørke nettet. Det mørke nettet er ikke et sted å skjule seg på. Vi vil fortsette å finne, arrestere, rettsforfølge og dømme alle kriminelle, narkotikasmuglere og deres hjelpere uansett hvor de er. Vi vil bruke alle mulige verktøy for å stoppe kriminelle fra å utnytte sårbare mennesker – og fra å sende så mange amerikanere til en for tidlig grav, sa justisministeren.

– Vi vet om flere amerikanere som ble drept som følge av rusmidler fra AlphaBay, sa Sessions videre – og viste til et 18 år gammelt offer som tok overdose på et kraftig syntetisk opioid kjøpt fra AlphaBay, skriver BBC.

Les også: Ekstremt bekymret etter funn av livsfarlig stoff

Fungerende sjef for det amerikanske narkotikapolitiet Chuck Rosenberg understreket også at etterforskningen av de kriminelle leverandørene på markedsstedene bare så vidt er i gang:

– Den såkalte anonymiteten på det mørke nettet er en illusjon. Vi vil finne og rettsforfølge narkotikasmuglere som hadde satt opp butikk der, og denne saken er et godt eksempel på vår dedikasjon til å gjøre nettopp det. Det kommer mer, sa Rosenberg.

FIKK DU MED DEG DENNE? VG kartlegger det mørke nettet – her dyrker de seksuelt misbrukt av barn (VG+)

SE DOKUMENTAREN OM «DET MØRKE NETTET»: