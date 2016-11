Politiet i København etterlyser mann etter drapet på høygravid kvinne

Et vitne skal ha sett mannen løpe ut av parken kort tid etter at den 32 år gamle kvinnen ble drept.

Det var sent fredag kveld at kvinnen ble funnet knivstukket og drept i Elveparken i København av en forbipasserende.

En kvinne som var ute og luftet hunden i området har fortalt til politiet at hun hørte to høye skrik, før hun så en mann som løp ut av parken.

– Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med denne mannen eller noen som måtte kjenne ham. Han kan være et meget sentralt vitne eller han kan være gjerningsmannen, sier etterforskningsleder Hans Christian Tonnesen.

Bakgrunn: Gravid kvinne drept med flere knivstikk

I en pressemelding beskriver politiet mannen som i slutten av 20-årene, omtrent 180–190 centimeter høy med spinkel kroppsbygning og markert tynt ansikt. Han hadde på seg en caps, sort vindjakke med hette, svarte bukser og mørke sko.

FUNNET DREPT: Politiet frakter kroppen til den drepte kvinnen bort fra åstedet. Foto: , KENNETH MEYER, EKSTRA BLADET

Ifølge politiet har de avhørt en rekke personer som var i parken, men ingen av dem passer til beskrivelsene.

Kvinnen, som bodde i Herlev og jobbet med kosmetikk i et stormagasin, var ute og luftet søsterens hund, en golden retriever, da hun ble drept.

– Vi står overfor et bestialsk drap på en gravid kvinne, sa politiet lørdag ettermiddag.

Det var kvinnens egen profil på Instagram som viste at hun var gravid, skriver Ekstra Bladet. På et bilde av sin egen mage som ble lagt ut for seks uker siden, hadde hun skrevet at det var tre måneder igjen av graviditeten.

Da VG snakket med politiet ved 23-tiden var det ikke noen utvikling i saken.

– På nåværende tidspunkt har vi ikke noe nytt å fortelle, sier vaktsjef Mikkel Clausen i København-politiet til VG.